王思佳丈夫首發聲！5聲明粉碎「當司機、富二代」傳言…揭低調原因

記者陳芊秀／綜合報導

女星王思佳11日針對近日爭議事件，發表673字長文回應，丈夫也以英語發表5點聲明。她強調「我從來沒想要嫁什麼豪門，也從沒自己口中說過我嫁了豪門」，而是自己嫁了「好門」，老公因為她的原因被外界無限放大，心疼老公成為輿論焦點，「可不可以放手了……」。

▲王思佳與丈夫Joe公開發聲。（圖／翻攝自IG）

王思佳寫道：「我是一個老婆、也是一個媽媽，沒有什麼比家庭幸福和樂更重要。」她表示，自己珍惜眼前所擁有的一切，包括喜歡的工作、愛她的老公，以及「超級可愛的小王美」，並強調：「我先生一直很支持我的工作，也認同我喜歡保有自我的狀態，這樣的生活很充實，雖然有時候真的累，但我也樂在其中。」

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王思佳以放下藝人身分發文，寫道：「我從來沒想要嫁什麼豪門，也從沒自己口中說過我嫁了豪門。媒體總是這樣寫，我說過，我嫁的是『好門』。」她強調，自己只想嫁給「懂我、尊重我，能讓我做自己的人」，而這正是她現在所擁有的幸福。對於先生一直保持低調、不願成為焦點，她表示完全尊重，也坦言看到先生因自己被迫面對外界輿論，內心非常難受：「我可以承受所有的批評，但我看到我先生因為我而成為輿論焦點，我真的很難受。」

王思佳也提及外界對她先生職業的種種揣測與不實猜測，「一下子是司機、一下子是保鑣，每天都有一種新說法」，讓她感嘆：「那些針對我家庭的人，從一開始就對我的先生很感興趣吧？」她呼籲外界停止過度揣測、停止關注別人的丈夫：「可不可以放手了？可以還給我先生他應有的隱私？畢竟你關注的是別人的先生，能不能關注自己的就好了？」最後感激丈夫力挺。

而王思佳老公Joe以英語發表5點聲明，有關外界好奇他的職業，他表示自己已經簽署保密協議（NDA），因此沒有義務向外界解釋，否認自己是司機或接受或司機相關專業訓練。第二，他也否認自己是富二代，第三點否認是保全保鑣，還幽默道「這樣的誤會其實挺讓人受寵若驚的」。他第四點強調妻子王思佳婚前就知道他是什麼樣的人，最後表示自己是平凡的人，愛著老婆跟家人，並向老婆喊話：「你不需要道歉。當我選擇了你，也就是選擇了這段人生，以及隨之而來的一切。無論是好日子，還是艱難的日子，我都在。我有你，你也有我。」

【王思佳全文】

褪下藝人的身份

來回應下最近的新聞

我是一個老婆 也是一個媽媽

沒有什麼比家庭幸福和樂更重要

我珍惜也保護我所擁有的一切

喜歡的工作

愛我的老公

超級可愛的小王美

我先生一直很支持我的工作

也認同我喜歡保有自我的狀態

這樣的生活很充實

雖然有時候真的累，但我也樂在其中

喜歡我們各自忙碌， 小別勝新婚

每個家庭都有自己的生活方式

我從來沒想要嫁什麼豪門

也從沒自己口中說過我嫁了豪門

媒體總是這樣寫，

我說過，我嫁的是好門

我想嫁懂我尊重我的人

能讓我做自己的人

而我也這樣做了

我的先生 因爲我要被無限放大

他對於他的工作 想低調

身為他的太太我完全尊重這點

我可以????受所有的批評

但我看到我先生因爲我而成為輿論焦點

我真的很難受

我只能說 我很抱歉，若不是因為我

你不用遭遇這些！ 你也不該被這樣對待

娶了一個公眾人物，連個人隱私也沒了

不實言論排山倒海而來

造謠只需一張嘴

一開始只覺得可笑 不予理會

到最後發現 世界已瘋成我無法理解的狀態

事實不重要，風向等於了真相

不說⋯是默認

說了⋯是狡辯

那此題怎解？

一下子是司機一下子是保鏢

每天都有一種新說法

怎麼改來改去的？

那些針對我家庭的人

從一開始就對我的先生很感興趣吧

那這種執念

可不可以放手了

可以還給我先生他應有的穩私？

畢竟你關注的是別人的先生

能不能關注自己的就好了？

在這種時刻，我先生不但沒有怪罪我

反而還安慰我，告訴我說不需要擔心他

聽到他這樣說，真的是滿滿的感激他的諒解

也許總要經過一些磨難，才會知道什麼人能牽手走一輩子～

有福同享有難同當

我收穫的了 最美的愛情

也知道自己不是一個人

夫妻同心，齊利斷金

謝謝你在各個方面成為家庭的頂梁柱

謝謝你在別人攻打我們的村莊時

告訴我，有你在不用擔心