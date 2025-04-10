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羅伯派汀森《米奇17號》挑戰雙重人格　炸裂演技「靠動漫和韓影」

記者蕭采薇／綜合報導

《寄生上流》奧斯卡導演奉俊昊睽違六年，推出全新科幻鉅作《米奇17號》（Mickey 17），首次攜手英國男神羅伯派汀森（Robert Pattinson），延續其操弄類型電影的招牌風格，這次更大膽融合科幻、愛情、喜劇與諷刺元素，打造一場突破邊界的宇宙冒險。

▲《米奇17號》羅伯派汀森（Robert Pattinson）。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《米奇17號》羅伯派汀森一人分飾兩角，詮釋出性格迥異的雙重人格。（圖／CATCHPLAY+提供）

《米奇17號》全球票房累積達1.2億美金（約41億元台幣），羅伯派汀森飾演太空船上的「消耗工」米奇巴斯恩，負責執行高危險任務並不斷被「人體列印」重生。但某次意外導致米奇17號與18號同時存活，他必須一人分飾兩角，詮釋出性格迥異的雙重人格，還要挑戰高度複雜的互動戲，交出了令人拍案叫絕的精采演出。

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羅伯派汀森透露，詮釋角色的靈感來源之一就是動漫與韓片，他說：「我參考了很多動漫角色，我喜歡他們情緒轉換的不協調感，一秒平靜、一秒暴走，尤其是在演18號的時候，那種情緒不是0就是100，絕對是受到了動漫影響。」此外他也大讚奉導2003年的經典之作《殺人回憶》：「那部片有很多肢體喜劇的橋段，導演總能讓演員的動作自然產生幽默感，你也會不自覺被那種節奏帶進去。」

▲《米奇17號》羅伯派汀森（Robert Pattinson）。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《米奇17號》是奉俊昊繼《末日列車》、《玉子》後的第三部英語作品。（圖／CATCHPLAY+提供）

《米奇17號》是奉俊昊繼《末日列車》、《玉子》後的第三部英語作品，憑藉獨特的敘事語言與執導風格，吸引一線好萊塢卡司加入，本片卡司包括羅伯派汀森、馬克盧法洛（Mark Ruffalo）、東妮克莉蒂（Toni Collette）、史蒂芬元（Steven Yeun）與娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）等，皆對導演讚譽有加。

談及創作方式，奉俊昊坦言自己在導戲時充滿矛盾：「我很執著分鏡圖必須完美呈現，拍出來的畫面要跟我設計的一模一樣；但同時，我也鼓勵演員自由發揮、即興演出。我很享受這種衝突感。」而成功駕馭科幻喜劇的大導下一部作品將挑戰什麼樣的故事？他則幽默回應：「我對歌舞片非常尊敬，但自己絕對拍不來，因為我無法忍受角色突然開口唱歌的那一刻，光是想像就起雞皮疙瘩。」

▲《米奇17號》羅伯派汀森（Robert Pattinson）。（圖／CATCHPLAY+提供）

▲《米奇17號》羅伯派汀森飾演太空船上的「消耗工」。（圖／CATCHPLAY+提供）
 
《米奇17號》改編暢銷科幻小說「米奇7號」，故事描述2054年，窮途潦倒的年輕人米奇盲目應徵宇宙探索計畫，成為星艦上的「消耗工」， 一旦在危險工作中喪生，公司將會複製出全新的他，繼續執行沒人敢碰的苦差事。然而，當米奇第17次「重生」，他開始懷疑這套制度的真相，並發現自己或許是個不該存在的變數，電影將於4月17日在CATCHPLAY+上架。

 

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米奇17號, 羅伯派汀森, 奉俊昊, Robert Pattinson

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