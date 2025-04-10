敖犬和辣妻黏TT「只有洗澡、上廁所才分開」　結婚半年吐真心話

記者王靖淳／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）和前空姐女友發發穩定交往多年，在去年10月底登記結婚，平時兩人都會透過社群隔空放閃，今（10）日他就發文分享他對婚姻生活的感悟以及對個人空間的思考，「每當深夜時我都會認真問自己『是不是該找回屬於自己的人生？』但內心都會很誠實回：『不想』。」

▲敖犬、發發去年底結婚。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬以「好久沒有發自己獨照，感覺怪怪的」為題在社群發文，並在文中附上一系列近照。他提到，和老婆發發從交往到現在，已經共度982天，因此每當他沒有帶著發發出門時，總會被問及對方的去向。為此，他表示和發發幾乎每天都在一起，只有洗澡和上廁所的時間例外，這也讓他在深夜時，不禁思考婚姻的意義以及個人空間的保留。

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▲敖犬發文放閃發發。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）



敖犬坦言，他曾質疑是否該找回屬於自己的空間，然而，他的內心總是誠實地回答「不想」。他在文末甜蜜表示：「抱歉這是廢閃文一篇，曬一下難得網美糖水照，謝謝打擾了。」貼文曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「發獨照也都可以放閃，誰夠你玩呀」、「遇到一個對的人，會變的更愛自己，所以你愛發發，是因為在她身上找到更棒自己。」