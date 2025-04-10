金秀賢公開聊天紀錄鑑定報告！　「9年前訊息同人機率僅8%」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢近來深陷與已故女星金賽綸的交往風波之中，他日前宣布對女方的遺屬及YouTube頻道「橫豎研究所」提告，也公開了他作為證據提交的手機訊息分析結果。

▲金秀賢在記者會上爆哭。（圖／路透）

陳述分析中心Truebaum利用「作者同一人識別」技術，分析關於金秀賢及金賽綸相關聊天內容的一致性結果。Truebaum透過定量測量每個訊息中的詞性頻率，根據18種語言元素的平均使用頻率，推測訊息撰寫者的特徵。

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結果顯示，從2018年到2025年的訊息之間沒有統計上顯著的差異，可能由同一人撰寫。不過，2016年的訊息與2018年、2025年的訊息相比，有著顯著差異，很有可能不是同一人撰寫，尤其是2016年的訊息由同一人撰寫的概率僅為8%。

▲金秀賢在記者會上就否認過2016年訊息是自己傳的。（圖／達志影像／AP）

Truebaum是一家利用心理科學的理論和研究結果，客觀中立地分析陳述的真實性，並在司法正義的建立上提供科學協助的專業鑑定服務機構。所謂「作者同一人識別」技術，是透過統計檢驗不同時間點的文件是否由同一人撰寫的語言學基礎技術，與一般的陳述可信度分析不同。

然而，「作者同一人識別技術」在海外雖然被學術上廣泛應用，但在南韓國內仍是陌生的分析方式，因此這項分析在審判中能夠信賴的程度，將取決於法院的判斷。另一方面，Truebaum並不是國家機構，而是私人機構，該機構代表先前曾於節目上分析N號房主謀的資訊，預測對方是「40多歲的知識分子」，但最終結果不符，因此外界也認為金秀賢的訊息分析結果無法百分之百信任。

此前，金賽綸的遺屬公開了部分簡訊、信件，聲稱金賽倫在15歲時，就與27歲的金秀賢交往。而金秀賢反駁表示，兩人的戀愛關係是在女方成年後才發展的，並否認遺屬公開的2016年聊天訊息是自己寫的，雙方仍各執一詞。

▲金秀賢控金賽綸的遺屬偽造聊天訊息。（圖／達志影像／AP）

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