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為流浪動物發聲！　12組音樂人開唱...收入捐浪浪飼料計畫

記者蔡琛儀／台北報導

以流浪動物議題為核心的音樂祭「PAWER LOVE MUSIC FESTIVAL流浪祭」，8月9、10日兩天將於臺北流行音樂中心戶外表演空間盛大登場，12組熱血演出陣容今率先公佈首波6組藝人，包括hue、P!SCO、SoulFa靈魂沙發、icyball冰球樂團、怕胖團、擊沈女孩，他們將於北流舞台上輪番獻聲，用聲音凝聚愛的共鳴。

龐克樂團怕胖團鼓手老外家裡養了一狗一貓都是米克斯，兩隻毛小孩不僅相處融洽，還會聯手把藏在櫃子裡的點心翻出來吃，每天他下班回家，牠們給主人的情緒價值都會給好給滿；貝斯手大寶在原本的狗狗過世後，因不習慣家裡沒有毛孩的空虛感，又養了一隻混梗米克斯，目前僅6個月大。

▲▼Pawer Love流浪祭。（圖／Pawer Love提供）

▲icyball冰球樂團。（圖／Pawer Love提供）

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「icyball冰球樂團」團長Nelson養的米克斯虎斑貓「班班」是大學時期和室友一起領養的，第一眼看到「班班」覺得牠像小黑炭般又黑又小，慢慢長大後「班班」就像家裡的衛生股長，會抓昆蟲、老鼠和蟑螂，但有次Nelson的室友吃完鮪魚罐頭後沒有馬上清理，「班班」偷吃完嘴巴變臭了一兩個月才消失。

樂團「SoulFa靈魂沙發」貝斯手亨利養了兩隻賓士貓「諾諾」和「披披」：原本「諾諾」很愛咬他，有天「諾諾」不慎尾椎小骨折，亨利帶牠去針灸好幾次，從此「諾諾」態度變得很溫柔；「披披」則被封為筋肉賓士貓，玩逗貓棒時可以跳到約170公分高，相當厲害。

▲▼Pawer Love流浪祭。（圖／Pawer Love提供）

▲SoulFa靈魂沙發。（圖／Pawer Love提供）

「P!SCO」團長兼吉他手Rachel過去20年領養過六隻貓咪，陸續過世後隔了兩年，今年終於又有勇氣再度領養了一隻貓咪，目前七個月大非常調皮、喜歡咬人：「手上被咬出不少傷口，只能祈禱牠長大後可以比較乖一點。」搖滾樂團「hue」鼓手仲熙養傑克羅素，幼齡期曾把家裡能咬的都咬了一遍，眼鏡、電線等無一倖免，聽到老鼠聲還會狂叫，但仲熙還是很愛牠。

「擊沈女孩」主唱Jon的太太8年前去台中剪頭髮，看到被主人丟在髮廊的貓咪跟其他貓咪處不來，打電話問Jon：「要不要養貓咪。」從此家裡多了新夥伴；吉他手大偉的愛犬「旺醬」原本是岳父母的小寶貝，「自從牠認識我之後，就愛上我了」，可惜「旺醬」現在已經成為天使。首波限量早鳥票將於4月15日中午12點開賣，詳洽KKTIX與全台全家便利商店，部分票券收入將作為捐助給犬貓流浪動物的飼料計畫。

▲▼Pawer Love流浪祭。（圖／Pawer Love提供）

▲P!SCO。（圖／Pawer Love提供）

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