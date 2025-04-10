吳青峰爆「曾是茶行小開」！　鬆口蘇打綠高雄演唱會進度

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王吳青峰今（10日）出席茶飲品牌代言活動，他透露一直都很喜歡喝茶，更自爆親戚家有種茶，因此小時候家裡開茶行，「還剛好開在青峰里！」結束營業後，吳爸爸還是很喜歡泡茶，他打趣說最喜歡爸爸泡茶的時候，「因為他就不會管我了。」

▲吳青峰透露家裡以前開茶行。（圖／記者林敬旻攝）

近來因川普的關稅政策，全世界股民每天都心驚膽顫，吳青峰說自己不懂股票，「但好險有原萃投資我。」三句不離品牌，代言人身份相當稱職，稱自己就像鐵觀音一樣「茶粉讓我的歌聲和歌聲一樣細膩。」

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下個月好友田馥甄即將展開全台小巡演，且場地都相當特別，對此吳青峰說非常期待，且因為場地都是他想去的，屆時也可能會驚喜到場。他透露本來2016年也想做這樣的巡迴，但後來因故作罷，「我之前也說我近年對大型演唱會近年比較沒興趣，可能會想在女巫店、音樂節，或其他有特殊意義的地方。」被拱乾脆未來展開「茶園巡迴」，他也笑說：「這樣好像也不錯！」

▲▼吳青峰接下茶品代言。（圖／記者林敬旻攝）

接下來蘇打綠即將在倫敦、柏林開唱，並在五月唱進東京武道館，外界期待「二十年一刻」巡演能夠唱進高雄，吳青峰坦言：「希望可以在自己的家鄉劃上句點。」經紀人則說：「一定要爭取到，不能錯過。」吳青峰說，今年巡演絕對要結束，被問到是否考慮大巨蛋？他認為這次演出不太適合，且十年前唱完體育場有點害怕，「我想要離大家近一點，才可以讓大家看到我。」令人相當期待。