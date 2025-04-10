ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

記者王靖淳／綜合報導

統一Uni-Girls瑟七不僅擁有甜美外型，還因此獲得「南台灣最頂啦啦隊」稱號，最近她和資深媒體人Zack48受邀到主持人簡立喆的Podcast節目《賦能量喆學PowerTalk》，爆料隊員之前搶C位的現象，以及某啦啦隊長耍手段逼走成員，2點線索曝光引發網友瘋猜。

▲▼瑟七。（圖／翻攝自YouTube／好選喆+電癮好選喆）

▲瑟七曾遇過啦啦隊女孩搶C位。（圖／翻攝自YouTube／好選喆+電癮好選喆）

瑟七分享，在日常表演中，公司並會不強制規定每位成員的具體站位，因此成員們通常會根據當時的流量高低，或是代表性來自然分配位置，不過如果是在拍攝宣傳照時，位置安排則由公司決定，「我們隊是可能流量高的或是比較代表球團的人、或是隊長，會比較站在中間，其他排版我覺得沒有很固定，其實也都是蠻平均的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

瑟七進一步解釋，在沒有規定站位的情況下，雖然位置大致平均，但偶爾還是會出現一些成員試圖去站中心位置，為此她坦言這種現象雖然存在，但她個人並未感受到被擠。她還分享，之前在其他隊時，曾遇過一位成員在合照時，堅持站中間不動，過程中甚至還會指揮其他人的站位，讓她感到有些錯愕。

▲▼瑟七。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

▲瑟七是統一Uni-Girls成員。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

此外，媒體人Zack48也爆料，某位啦啦隊女孩搞心機手段，將其他成員逼走的情形。他回憶，當時自己因為與某球團董事長認識，以顧問身分被邀來協助球團重整，後來他向球團推薦該位本來就具有一定影響力的女孩。他透露，這位女孩起初在加入球團前並無設定特別的條件，然而，卻在進一步的談判中，提出希望擔任類似隊長兼總監的職位。

Zack48透露，他有留意這位女孩的談判過程，並注意到她起初對於所提條件的堅決態度，但最終卻在一場記者會中，看到對方以隊長兼總監的身份亮相。他提到，該女孩在進入球團後，迅速對內部進行整頓。為此，Zack形容，她採取類似「後宮甄嬛」的手段，積極排除異己，使身邊的「快樂夥伴」及球團氛圍都圍繞著她，讓他感到有些傻眼。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

火是她點的！北市大同區平房火警　遭燒傷女子與口角男子都送辦

推薦閱讀

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯

獨家／暗黑楊謹華輕解羅衫首泡湯　自爆特殊原因不能在露天湯

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」！　產女11個月斷開：忍無可忍

F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

台美女主播報一半「血崩滲到前面」！尷尬姿勢全放送 工作人員全看見

金秀賢2016年戀人不是她！　李鎮浩出狠招曝「金賽綸街上熱吻別人」15秒影片

暗黑版愛莉莎莎出道6年「J級長輩暴增成L」！　驚慌直呼：該減了

獨家／捕獲野生王思佳夫妻　親友出來闢謠：「等著被告！」

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

林美貞斷開孫興原因曝！　他與富商女友「根本沒分手」小三被起底

最正人妻「半夜加碼買蘋果股票」下秒手滑變悲劇！崩潰飆粗口：好想哭

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瑟七, 啦啦隊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾莞婷認沉默數日「不想傷口灑鹽」　感慨吐心聲：為自己的選擇負責
  2. 「藝家人」在哪？張藝合作金馬　合體眼肉芽接下「金穗獎評審」
  3. 黃沐妍砸200萬開皮拉提斯教室！昔體脂剩13%狀態驚人　開店原因超正面
  4. 陶晶瑩犀利評語嚇壞選手　黃國倫自嘲顏值不夠才寫歌
  5. 直擊／頂級男優向理來自爆：在場7成女優跟我%過！　點名想跟她再來一發
  6. 「小江蕙」恩師遇股災慘賠又逆轉　嘆：洗了場沒贏沒輸的三溫暖
  7. 鄭靚歆女女婚被問「誰當男的」　親揭德國伴侶真實相處模式
  8. 「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉化身《厭世機器人》　超I個性被迫與人連結
  9. 直擊／「天才騎乘位」女優美谷朱音人在台灣　引退倒數⋯下步動態曝光
  10. 啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366