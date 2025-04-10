啦啦隊隊長被爆「耍甄嬛手段踢走女孩」　2線索曝光網瘋猜

記者王靖淳／綜合報導

統一Uni-Girls瑟七不僅擁有甜美外型，還因此獲得「南台灣最頂啦啦隊」稱號，最近她和資深媒體人Zack48受邀到主持人簡立喆的Podcast節目《賦能量喆學PowerTalk》，爆料隊員之前搶C位的現象，以及某啦啦隊長耍手段逼走成員，2點線索曝光引發網友瘋猜。

▲瑟七曾遇過啦啦隊女孩搶C位。（圖／翻攝自YouTube／好選喆+電癮好選喆）

瑟七分享，在日常表演中，公司並會不強制規定每位成員的具體站位，因此成員們通常會根據當時的流量高低，或是代表性來自然分配位置，不過如果是在拍攝宣傳照時，位置安排則由公司決定，「我們隊是可能流量高的或是比較代表球團的人、或是隊長，會比較站在中間，其他排版我覺得沒有很固定，其實也都是蠻平均的。」

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瑟七進一步解釋，在沒有規定站位的情況下，雖然位置大致平均，但偶爾還是會出現一些成員試圖去站中心位置，為此她坦言這種現象雖然存在，但她個人並未感受到被擠。她還分享，之前在其他隊時，曾遇過一位成員在合照時，堅持站中間不動，過程中甚至還會指揮其他人的站位，讓她感到有些錯愕。

▲瑟七是統一Uni-Girls成員。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

此外，媒體人Zack48也爆料，某位啦啦隊女孩搞心機手段，將其他成員逼走的情形。他回憶，當時自己因為與某球團董事長認識，以顧問身分被邀來協助球團重整，後來他向球團推薦該位本來就具有一定影響力的女孩。他透露，這位女孩起初在加入球團前並無設定特別的條件，然而，卻在進一步的談判中，提出希望擔任類似隊長兼總監的職位。

Zack48透露，他有留意這位女孩的談判過程，並注意到她起初對於所提條件的堅決態度，但最終卻在一場記者會中，看到對方以隊長兼總監的身份亮相。他提到，該女孩在進入球團後，迅速對內部進行整頓。為此，Zack形容，她採取類似「後宮甄嬛」的手段，積極排除異己，使身邊的「快樂夥伴」及球團氛圍都圍繞著她，讓他感到有些傻眼。