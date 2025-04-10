台AV女優胎尼病倒「床濕掉像尿床」　發燒狂冒冷汗急驗流感

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）上個月底在日本二度出道，首部作品一上架便在日本排行榜上表現亮眼，平時會在社群記錄生活的她，最近透過IG限動發文透露自己已生病兩周而未見好轉，甚至狂冒冷汗整張床都濕掉，「幾乎看起來像尿床的程度。」

▲胎尼上個月底在日本二度出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼表示，最近某天她回家後突然發燒畏寒，隔天就在家中發抖度過一天。她透露，症狀中還伴隨著惡夢及大量冷汗，導致她的床單都被汗水浸濕，為此她形容幾乎像是尿床，「這次不知道為什麼病了兩週都沒有好，昨晚回家後突然發燒畏寒今天在家抖了一整天，瘋狂做惡夢還猛冒冷汗整張床都濕掉，（幾乎看起來像尿床的程度）。」

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▲胎尼體況亮紅燈。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼提到，自己將前往醫院進行流感檢測。面對近期身體狀況不佳，她也預告可能會延遲回覆訊息，並請大家見諒，如有急事需要聯絡，胎尼建議可以直接聯繫她的助理，並提供助理的LINE聯繫方式，「明天會去驗流感，訊息慢回請見諒，如有急事可以先敲我助理。」

▲胎尼會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

事實上，胎尼去年2月以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後和合作片商發生糾紛，讓她赴日發展受阻，時隔一年時間，她在今年2月28日宣布在日本二度出道，並開心表示「想不到連續兩年都在228官宣出道，真的不是我決定日期的。」如今拍發文透露自己體況亮燈，再度掀起網友討論。