樂天遭嫌伙食「比犯人不如」！菜色入鏡 籃籃拍片…林泓育1句話藏玄機

▲籃籃日前上架的YT影片中，雖然她是自己夾菜挾得少，不過林泓育的畫外音似乎頗呼應如今關於樂天伙食的爆料。（翻攝自籃籃YT頻道）

圖文／鏡週刊

台灣職棒「樂天桃猿」被爆伙食變差，吃得比「犯人還不如」，對此球團與總教練都回應了之外，籃籃身為樂天的「推進隊長」，之前拍片的內容也洩了端倪，裡頭隊上的靈魂球員林泓育似也對於供餐內容話中有話。

籃籃在自己YT頻道推出「籃の一日系列」影片，最新內容她去跟隨隊上春訓，還去吃球員餐廳，就有帶到伙食的畫面，掃過去以菜居多，肉的部分僅看到香腸而已。看了其實頗符合如今「菜色差得讓人難以置信」「餐點又油又膩」「肉的份量更少的可憐」的報導。

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接著籃籃一邊在用餐時，一邊跟林泓育閒話家常；林泓育一句：「選手練習這麼辛苦，結果吃這個？」籃籃緩頰：「說實在吃的東西真的太主觀了…」結果現在被爆伙食品質「斷崖式」下滑，林泓育那時的發言也似有所暗示。

被爆伙食變差，球團對外聲明理解目前飲食未滿足需求，接收到意見回饋後，已與球員進行溝通了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養，要求加強品管、未來改進。至於領隊川田喜則表示抱歉，「沒有考慮周全」。總教練古久保健二則說：「棒球之外的事情，有跟球隊討論過，盡快處理這件事情，讓選手全心全意在場上比賽。」



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