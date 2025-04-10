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67歲蔡琴被傳烏龍死訊吐近況！　突揭「告別舞台」時間點：缺一我就會消失

▲▼蔡琴今年將啟動北高巡演。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡琴今年將啟動北高巡演。（圖／記者周宸亘攝）

記者翁子涵／台北報導

蔡琴今（10日）舉辦演唱會記者會，宣布將於北、高兩地同步啟動全新巡演《不要告別》，她3年前曾被爆罹患「怪病」，經常出現耳悶、暈眩、高頻跟低頻的雜音，更屢屢被傳烏龍死訊，對此，她今現身時先是幽默自我介紹：「我是貨真價實的蔡琴。」也苦笑說：「我不是復活3次了，我還害怕什麼，我就看他們搞到什麼時候？」擔任經紀人的弟弟在一旁則笑說：「我還哭了2次。」

▲▼蔡琴表示等到有天自己狀態不佳就會告別舞台。（圖／記者周宸亘攝）

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▲▼蔡琴表示等到有天自己狀態不佳就會告別舞台。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蔡琴2025【不要告別】演唱會記者會。（圖／記者周宸亘攝）

呼應演出主題，唱了46年的她，被問及是否曾動念告別舞台？蔡琴坦言有想過要不要告別，「在疫情期間我看過很多紀錄片，看很多大牌明星怎麽告別、何時告別的，告別這兩字我曾經考慮過，但是我現在沒有答案。」表示會否告別舞台有2個前提，「缺一我就會消失。」接著解釋：「第一節目品質、樂手狀態要好，每個人都有消失的那一天，我也不意外，第二狀態要通過自己這關，如果狀態沒有通過我這關，我就會消失。」

被問及身體現況，蔡琴表示自己一直都有做檢查，目前都ok，過去她曾受胃食道逆流所苦，現在就是靠吃藥治療，且晚上8點後就忌口不吃甜點，外型體態如昔的她，透露自己從15歲開始就維持每天200下仰臥起坐至今，近年更加入超慢跑行列，還每天吊嗓子，隨時保持在最佳狀態，對於這次將一連唱3天，她霸氣說：「3天算什麼，排演就都連排5天了。」

蔡琴也分享凍齡秘訣就是不管幾歲每天都要打扮得很漂亮，「每天都要從頭到尾慎重的打扮，不然永遠就會穿著睡衣到老，50歲之前的長相外貌，是斜坡的微微下降，50歲後是斷了好幾個崖。」狀態絕佳的她，被問到是否有許多愛慕者？蔡琴笑稱自己這輩子一定錯過很多喜歡她的人，「我都60幾歲，才知道要找到最適合的男人，那個人也必須是朋友，我的興趣很廣，要永遠有友情。」也坦言不是每個人都適合婚姻，「我蠻擅長獨處的，寂寞打不帶我，我會自憐，獨處讓我變得比較自在。」
 

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