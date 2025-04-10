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修杰楷跨界主持YT節目！首集請陳柏霖PK廚藝　20位評審現身秒傻眼

記者黃庠棻／台北報導

藝人修杰楷演出過多部台劇，包含《我的30定律》、《華燈初上》、《此時此刻》等，還斜槓當起製作人，製作兼主演《秘書俱樂部》，近日更是推出網路節目《修TIME》，成為YouTube新鮮人，嘗試主持節目。

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

《修TIME》頻道內容類型多元，主要以修杰楷個人為主題，向大眾分享他所熱愛的事物，包括運動、料理、品酒、也邀請明星好友來做客，她也在節目中透露，其實自己私下個性稍微偏瘋癲，是喜歡胡鬧、玩耍的性格，期待透過拍攝YouTube讓大家看到不同面向的修杰楷。

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▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

節目第一集在9日播出，修杰楷邀請到陳柏霖擔任首集大來賓，兩人交情至深，他也不吝嗇稱讚對方是自己心中男神排行榜前三的存在，帥氣程度甚至引起他忌妒。

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

修杰楷與陳柏霖都對料理都頗有研究，製作單位向兩位發起料理PK賽，目的是要獲得20位挑食者的青睞，但年齡層和性別都是秘密，讓兩人相當緊張。而陳柏霖準備的料理居然是他從未做過的菜色，大膽操作讓修杰楷震驚，直呼「你拿我的節目做實驗啊！」

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

反觀修杰楷信心滿滿，唯一擔心的地方是要邊做菜邊講話，令他相當不習慣，正當他準備開始料理時，陳柏霖突然發起快問快答，殺得他措手不及，只要回答問題就會忘記做菜，開始做菜就腦袋當機般地說不出話。其中一題問到「最容易被什麼事一秒激怒？」修杰楷不顧當下在錄影，直接向場外經紀人求救詢問自己的敏感點，自然互動的模樣讓陳柏霖大笑，也呈現修杰楷慌亂中帶點俏皮，反差感的一面。

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

▲修杰楷開設YouTube節目，首集邀來好友陳柏霖。（圖／《修TIME》提供）

最後公布二十位挑食客的身分，竟是幼稚園的小朋友們，修杰楷與陳柏霖瞬間像是石化般愣在原地，開始檢視自己的料理。修杰楷的料理榮獲好評紛紛想續碗，另一頭的陳柏霖卻頻頻出狀況，先是得知不吃大蒜的訊息，緊急將所有大蒜挑出；又發現準備數量不足，只能拜託小朋友們分食，看到好友緊張焦慮的模樣，修杰楷在一旁笑得樂不可支。

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修杰楷, 陳柏霖, 修TIME

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