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LINE TV新陸劇4片單公開！趙露思新戲「狂換50套華服」嫁給陳偉霆

▲LINE TV新上架4陸劇片單。（圖／ETtoday製圖）

▲LINE TV新上架4陸劇片單。（圖／ETtoday製圖）

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV即將播出萬眾矚目的都市情感劇《許我耀眼》由人氣女星趙露思領銜主演，改編自張悅然的小說《大喬小喬》。劇中，趙露思飾演看似光鮮的知名女主播許妍，與陳偉霆飾演的菁英沈皓明共築看似完美的婚姻，實則因成長背景差異暗藏裂痕。

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

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▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

為更貼近角色，趙露思不僅親自設計劇中妝容，更演繹超過50套風格各異的服裝，從成熟到甜美，完美消化多變造型，引領劇中同款服飾引發熱潮，足見其對角色的投入與影響力。

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

「許妍」一角在微博話題閱讀量已破10億，觀眾對趙露思的全新演繹充滿期待！這位滿口謊言的女主播將如何撕下偽裝，在愛情中重新認識自我，成為本劇最大看點。鎖定LINE TV看趙露思如何以百變造型與精湛演技，在《許我耀眼》中綻放耀眼光芒。

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

▲《許我耀眼》由趙露思、陳偉霆主演。（圖／LINE TV提供）

另外，LINE TV熱播古裝仙俠劇《千秋令》，由張予曦、佟夢實領銜主演，講述火鳳霓凰與真龍戰神白顏，歷經天界一見傾心、雙雙殞命，轉世為鳳離雪與墨霄後，展開相遇相殺，最終攜手守護正義的故事，虐戀情深，引人入勝。

▲《千秋令》由張予曦、佟夢實主演。（圖／LINE TV提供）

▲《千秋令》由張予曦、佟夢實主演。（圖／LINE TV提供）

日前主演張予曦、佟夢實、韓棟等人出席試片活動，現場氣氛熱烈。主演們不僅跳起喜慶的「來財」舞蹈，更還原劇中名場面，讓現場觀眾尖叫連連。張予曦重現角色台詞「我美嗎」，佟夢實則抽中「泡溫泉」表情包，引發現場喊話要求還原腹肌，氣氛熱烈。張予曦更帶來一段熱舞，將氣氛推至高潮。《千秋令》每天24:00 LINE TV熱播中。

▲《千秋令》由張予曦、佟夢實主演。（圖／LINE TV提供）

▲《千秋令》由張予曦、佟夢實主演。（圖／LINE TV提供）

▲《千秋令》由張予曦、佟夢實主演。（圖／LINE TV提供）

話題陸劇《度華年》由備受矚目的新生代演員趙今麥，搭檔古裝男神張凌赫領銜主演，演繹一段橫跨兩世的權謀與愛戀。故事講述大夏長公主李蓉與首輔裴文宣，前世因誤解而婚姻破裂，重生後攜手化解恩怨，並在共同追查陰謀的過程中，從對立走向相知。

▲《度華年》由趙今麥、張凌赫主演。（圖／LINE TV提供）

▲《度華年》由趙今麥、張凌赫主演。（圖／LINE TV提供）

趙今麥一改傳統古裝劇公主形象，塑造出一位聰慧果敢、掌握自身命運的女性角色，其古裝扮相也備受觀眾肯定。張凌赫則飾演出身寒門卻智謀過人的首輔，兩人從互相嫌棄到並肩作戰的互動，充滿張力。《度華年》已在LINE TV全集上架。

▲《度華年》由趙今麥、張凌赫主演。（圖／LINE TV提供）

▲《度華年》由趙今麥、張凌赫主演。（圖／LINE TV提供）

▲《度華年》由趙今麥、張凌赫主演。（圖／LINE TV提供）

備受矚目的都會情感劇《有你的時光裡》強勢登陸LINE TV，再度集結《三十而已》中備受觀眾喜愛的演員童瑤與李澤鋒，引發關注。童瑤本次飾演獨立幹練的職場女性王焱，攜手李澤鋒飾演的高謙及其妹王靈均則由周依然飾演，共同演繹一對性格迥異卻又情深意切的姐妹，在深圳這座充滿機遇與挑戰的城市中，各自為人生打拼。

▲《有你的時光裡》由童瑤、李澤鋒、周依然主演。（圖／LINE TV提供）

▲《有你的時光裡》由童瑤、李澤鋒、周依然主演。（圖／LINE TV提供）

▲《有你的時光裡》由童瑤、李澤鋒、周依然主演。（圖／LINE TV提供）

《有你的時光裡》最受矚目的莫過於童瑤與李澤鋒的二度合作。李澤鋒在《三十而已》中飾演許幻山，和顧佳（童瑤飾）結婚，結果卻劈腿偷吃；但李澤鋒這次則一甩渣男形象，在《有你的時光裡》化身超級暖男，將給予王焱剛剛好的溫暖，兩人的再次合作讓觀眾非常期待。LINE TV每天20:00同步跟播《有你的時光裡》。

▲《有你的時光裡》由童瑤、李澤鋒、周依然主演。（圖／LINE TV提供）

▲《有你的時光裡》由童瑤、李澤鋒、周依然主演。（圖／LINE TV提供）

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