男星首演古裝劇虐戀楊紫！　身材太大隻「每天6000下跳繩」甩肉　

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇43頻道將於11日晚間11點播出由張晚意、楊紫、鄧為、檀健次主演的《長相思》，劇中張晚意飾演楊紫的表哥，對妹妹藏有愛戀，他表示自己在劇中的劇情太虐，有好幾段戲演得很激動，一演完就躺平。

▲張晚意在《長相思》與楊紫有許多對手戲。（圖／緯來戲劇台提供）

在《長相思》中，張晚意飾演楊紫表哥，小時候被姑姑交代要守護好妹妹小夭，但妹妹卻意外失聯，讓他於五湖四海尋找妹妹下落；後來兩人相遇卻因為妹妹女扮男裝，認不出來更差點失手傷了她。

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▲張晚意在《長相思》與楊紫有許多對手戲。（圖／緯來戲劇台提供）

張晚意回想起拍攝過程，兩人劇中好幾段場景都演得情緒高漲，包括相認、後期對著楊紫吶喊經典台詞「我喜歡妳有錯嗎？我想和妳長相守有錯嗎？」讓他跟楊紫費盡心力，演完後直接就地躺平，工作人員還在身邊走來跨去，想起來都覺得好笑。

▲張晚意在《長相思》與楊紫有許多對手戲。（圖／緯來戲劇台提供）

雖然拍攝過程困難，但張晚意其實很享受劇中情緒激動的角色，因為他現實中其實是情緒平穩的人，想要瘋狂只能在戲裡。他分析劇中的戲份其實很虐，心裡喜歡小夭，卻看著小夭愛上塗山璟、又為塗山璟傷心，還有情敵相柳、豐隆，讓他氣得想把大家給排除掉，他笑稱自己就是小心眼的角色。

▲張晚意在《長相思》與楊紫有許多對手戲。（圖／緯來戲劇台提供）

《長相思》是張晚意第一次演古裝男主角，看到劇本時覺得自己挑戰很大，是目前所有戲中哭戲最多的一部。他在劇中扮演西炎王孫，古裝扮相讓他風度翩翩，不過剛進劇組時，他嫌自己之前放縱口慾，長得太大隻，體重有70幾公斤，讓他只好早三千、晚三千次跳繩，加上飲食清淡、以玉米當主食；當時，大夥邀約聚餐他也不敢去，直到稍微瘦一些他才敢跟大家出去吃飯。

▲張晚意在《長相思》與楊紫有許多對手戲。（圖／緯來戲劇台提供）



第一次與楊紫合作的張晚意說，誇讚對方特別好相處，為了慰勞工作人員，還找來餐車到現場烤串給大家吃，有趣的是，他們這些演員明明都很在意體重，卻還硬是要討論等等要吃什麼。《長相思》於4月11日晚間11點起，週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。