小孟老師／4月13日星座運勢　獅子桃花獨處曖昧、處女財運大漲

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：順利擺脫混亂
感情：眾人的開心果
財運：等待最佳時機
幸運色：可可色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：繼續保持前進
感情：主動伸出援手
財運：正財穩當入帳
幸運色：深紅色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：美好即將來臨
感情：新戀情新機會
財運：分享愛給弱勢
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
工作：切中問題要害
感情：珍惜身邊愛人
財運：財務問題排除
幸運色：淡金色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：為自己而努力
感情：精心設計禮物
財運：攜手償還貸款
幸運色：抹茶色
貴人：天秤
小人：水瓶
工作：面對職場挑戰
感情：愛情火花猛烈
財運：突破以往成績
幸運色：藕粉色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【水象星座】
工作：工作氣氛愉快
感情：異性主動示好
財運：可以豐盛收割
幸運色：玫瑰色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：懂得控制局面
感情：懂得炒熱氣氛
財運：獲得小道消息
幸運色：香檳色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：找到理想目標
感情：與心儀人獨處
財運：忙碌賺取投資
幸運色：淺藍色
貴人：金牛
小人：天秤
【火象星座】
工作：客戶溝通良好
感情：大膽告白成功
財運：新的投資機會
幸運色：茶綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：技能有望提升
感情：與曖昧者獨處
財運：賭運見好就收
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：求職順便錄取
感情：家庭氣氛和樂
財運：理財積極獲利
幸運色：蕉黃色
貴人：天秤
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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