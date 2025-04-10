F.I.R.換血「2成員全陌生臉孔」！開唱海報曝 歌迷全傻眼：你們是誰

▲F.I.R.飛兒樂團宣布大馬開唱，海報曝光後粉絲直呼不認識。（圖／F.I.R.飛兒樂團臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

F.I.R.飛兒樂團2002年成軍，當時由主唱Faye（詹雯婷）、鍵盤手陳建寧、吉他手阿沁所組成，一首〈Lydia〉搭配戲劇《鬥魚》一炮而紅。自2018年歷經Faye、阿沁退團後，昨（9）日F.I.R.飛兒樂團宣布將在大馬開唱，除了陳建寧以外，另外兩位都是生面孔，令大批歌迷直呼「裡面的人都不認識」，目前粉專已關閉留言功能。

2018年F.I.R.飛兒樂團主唱Faye與陳建寧鬧出官司宣布退團，F.I.R.飛兒樂團找來新主唱韓睿（Lydia）加入，還演唱電影《鬥魚》主題曲〈星火〉。2024年阿沁宣布離開F.I.R.飛兒樂團，轉職獨立製作人，當時團長陳建寧表示F.I.R.單飛不解散。

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▲Faye（中）、鍵盤手陳建寧（右）、吉他手阿沁組成的F.I.R.飛兒樂團，是歌迷所認定的組合。（圖／F.I.R.飛兒樂團臉書）

如今F.I.R.宣布將在馬來西亞開唱，由陳建寧率領「武渡羽」成員小羽以及吉他手小武看似以「F.I.R. 3.0」力拼重振，官方海報曝光後，令大批歌迷傻眼，紛紛直呼不認識，「請問這是什麼團體？」 「只認識建寧老師，應該叫建寧大樂隊」 、 「你們到底是誰」 、 「只剩下後左邊（陳建寧）認識」 ，貼文湧入上百人留言，粉專已將留言功能緊急關閉。

事實上，陳建寧曾提到，目前飛兒樂團並非「F.I.R.第3代」，只是音樂上的合作，「他們是一個組合，所以我們會用『F.I.R.+武渡羽』的跨界合作方式做一些好玩的音樂及演出。」更強調「武渡羽」兩位成員小羽、小武都是台灣音樂人，陳建寧希望回歸音樂初衷，坦言不在意外界評論。

▲如今F.I.R.飛兒樂團團員變成陳建寧（左起）、小羽、小武。（圖／F.I.R.飛兒樂團臉書）



有網友將F.I.R.飛兒樂團開唱的海報，轉發在Threads掀起討論，「很像曼都或小林髮廊的徵才廣告」 、「可以改名成建寧與他的快樂小夥伴嗎」 、「笑死，原來建寧老師才是飛兒啦」 、「不倫不類的團」 、「我只能說版權真香，都這樣了也沒有要解散，唱舊歌賣情懷，佔著飛兒樂團的名號還能再賺一波。」

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