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廣末涼子遭疑「藥物不當使用」　來台開唱前吞藥…警方調查進度曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子7日晚間在高速公路發生追撞車禍，送醫後又攻擊護理師，被警方以傷害罪逮捕，9日送地檢署偵辦。而她情緒異常，傳出是因為不當服用多種藥物引起副作用，接下來仍要進行藥物檢查。

▲廣末涼子正式復出！爆不倫風波11個月首露面。（圖／翻攝自Instagram／広末涼子 Ryoko Hirosue）

▲廣末涼子被捕震驚全日本。（圖／翻攝自Instagram／広末涼子 Ryoko Hirosue）

▲▼廣末涼子移送靜岡地檢。（圖／翻攝自YouTube、X）

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▲廣末涼子移送靜岡地檢。（圖／翻攝自YouTube）

據日媒《東京體育報》報導，廣末涼子被逮捕震驚全日本，根據靜岡警方表示，由於她當時呈現情緒異常，懷疑可能與其服用的藥物有關，因此將對其進行藥物檢查。尚未排除服用非法藥物、醫療處方藥也有令人在意的地方。

▲▼廣末涼子移送靜岡地檢。（圖／翻攝自YouTube、X）

▲日網瘋傳廣末涼子車禍後畫面，人坐在路邊地上。（圖／翻攝自X）

原來廣末涼子因喉嚨不適、咳嗽，曾於3月中旬就醫，當時被開立止咳藥、花粉症噴鼻劑與抗生素等多種藥物，還曾向粉絲告知：「總之我藥都齊了！」且她3月下旬來台灣出席音樂祭「大港開唱」，緊接著要在奈良開拍電影。

知情人士透露，「她在音樂祭演唱了多首歌曲，包括1997年的〈大スキ！〉（最喜歡了），但唱到副歌時，似乎因喉嚨狀況不佳，出現唱得吃力的畫面。在那之後，她還要拍攝離開前經紀公司後首度接演的電影。這兩項工作對她來說都非常重要，因此她盡可能透過多種處方藥來調整狀態。」

▲▼ 廣末涼子大港開唱 。（圖／出日音樂提供）

▲廣末涼子3月登台大港開唱，來台前喉嚨不適，因此就醫取得多種處方藥物。（圖／出日音樂提供）

由於警方懷疑廣末涼子可能因同時服用多種處方藥，因此產生副作用，也不排除非法藥物的可能性，現正謹慎調查中。

廣末涼子被逮捕後仍情緒暴走，一度不配合警方問訊。根據最新消息，她8日被捕後轉送另一家醫院接受CT等影像檢查，確認身體沒有大礙，當時已經表現配合且情緒冷靜，9日下午被移送靜岡地檢濱松支部，現場超過80名記者追訪，不過她搭乘的車輛內部有黑色窗簾遮蔽，外界無法窺見她的狀況。

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