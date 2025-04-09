潘若迪受股災重挫無奈嘆：他X的股市！　曬照自嘲「背景一片綠」

記者顧齊祐／綜合報導

受到美國總統川普對等關稅政策影響，台股7日開盤即重挫超過2000點，創下史上最大單日跌點紀錄，投資人哀鴻遍野，連明星也難逃損失。男星潘若迪在這波金融衝擊中同樣遭受影響，他幽默分享與好友馬力歐的對話，笑稱自己住在「綠地95%以上」的地方，引發不少網友共鳴。

▲潘若迪同樣受到股市重挫影響。（圖／翻攝自Facebook／潘若迪_Funky Dance）



潘若迪昨（8）日在Facebook發文，透露早上接到了馬力歐的電話，對方介紹了一個綠地比例高達45%的建案，並強調這是朋友的案子，特地讓他知道，以便他可以先搶先贏。潘若迪聽完後回應「我現在住的地方，綠地95%以上……」，馬力歐驚訝地問「屁啦，怎麼可能？哪個縣市」，潘若迪無奈地笑說「他X的股市」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘若迪透露與好友馬力歐的對話。（圖／翻攝自Facebook／潘若迪_Funky Dance）



潘若迪還在貼文中附註「苦中作樂」、「綠意盎然」，並附上了一張他身處在森林當中的照片，畫面裡他靠在一棵樹下，背景是一整片鮮綠的樹林，恰巧呼應目前股市「一片綠油油」的慘況。

▲潘若迪背景一片綠油油樹林，呼應目前股市慘況。（圖／翻攝自Facebook／潘若迪_Funky Dance）



這篇貼文曝光後，立刻引發了網友共鳴，紛紛留言表示「千萬不要久住」、「我不想住在綠地太久，心臟快要衰竭了」、「大家都在森林浴」、「老師好幽默」、「大家最近眼睛綠色看太多視力都變好了」、「笑中帶淚的微酸」。