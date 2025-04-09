男神低調！張孝全要6歲兒「就說爸爸沒事做」　婁峻碩實現西門町封街願望

記者蕭采薇／台北報導

犯罪動作片《器子》9日於台北西門町盛大舉行封街首映會，導演簡學彬率領主演張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌與小春一同出席。儘管是大家心中的男神，但張孝全卻要兒子對外「不要認爸」，要他在外面就說：「說爸爸沒事做。」

▲《器子》首映會，21位演員輪番步上紅地毯。（圖／華映娛樂提供）

《器子》21位演員輪番步上紅地毯，現場還有百名網紅進行紅地毯明星直播， 200名觀眾圍觀尖叫尖叫。薛仕凌首度此片出席宣傳。他在片中和張孝全進行激烈槍戰並奪命勒頸戲，雙強對決令人驚恐。

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歷經一段漫長的製作期，《器子》終於即將上映，張孝全表示：「希望大家會喜歡，我們所有人都盡了最大的努力。」對於是否要「扛票房」的壓力，他笑說：「是我要扛嗎？我只能說，希望觀眾真的喜歡這部電影。」

▲《器子》首映會，（左起）張孝全和薛仕凌。（圖／華映娛樂提供）

張孝全在片中被誣陷、入獄、甚至失去孩子。戲外也是父親的他，被問到是否因為劇情啟發，更珍惜與兒子的相處時光，張孝全說：「如果有回家的話，一定會抱他一下、親他一下。他如果睡著了，就可以瘋狂亂親，因為他不太會醒來。」

至於是否會想拍給孩子看的電影？張孝全笑說，兒子很喜歡《假面騎士》，「但人家應該不會找我拍啦。」他說兒子曾看過他二十多歲時拍的青春片，也會指著電視說「爸爸在裡面」，但他會告誡孩子：「千萬不要跟朋友說，就說爸爸沒事做。」

近期股市波動，不少人擔心影響觀影意願。李沐則笑說：「我們要引導大家報復性消費，看電影大快人心！」婁峻碩則認為：「我們都投資在作品裡了。」首次參與電影演出的小春，談到理財觀念，他幽默表示：「我是領月薪的，公司發薪水給我，算是強迫儲蓄。」

西門町封街首映對許多演員來說也勾起了青春記憶。婁峻碩表示，自己從小夢想能在西門町封街辦活動，原以為會是唱片簽唱會，「沒想到電影先幫我實現了！」李沐則說：「以前很流行新光三越前的簽售會，今天能在西門町首映，真的很難得。」

▲《器子》首映會，（左起）小賴、李沐和婁峻碩。（圖／華映娛樂提供）

張孝全也回憶自己年輕時就在西門町混，「這還是我第一次在這邊封街首映。」婁峻碩笑說：「以前姐姐們都會說，張孝全在這裡學滑板！」張孝全聽聞則笑說：「現在不滑了啦，太容易受傷。」

《器子》是張孝全與薛仕凌的首次合作，四周對戲卻多是令人屏息的火爆戲，其中一場張孝全在車內從遠處緊勒薛仕凌的脖子，驚驚險。薛仕凌回憶：「拍攝前有跟專業的動作指導演練過，拍攝時動作指導也全程在場待命，所以很放心。」張孝全也表示：「束帶是有防護安全機制的，實際拍攝很順。」

▲《器子》首映會，小春（左）和大淵。（圖／華映娛樂提供）



不僅如此， 2位硬漢上演身近肉搏扭打，打到猛撞貨櫃，甚至有正面槍戰，包括一幕舉槍指頭的顫抖。張孝全印象深刻，不清楚他要隔空舉槍指著薛仕凌的頭，「正式演的時候，仕凌覺得狀態到了，直接」頭就頂過來。這是第一次跟他合作，蠻開心的，希望有機會再合作，有更多篇幅可以再激起更多火花。 「薛晉仕凌主動增加的舉動，他自己事後也忘記了，只說「可能是下面的情緒和狀態導致的吧！」

而薛仕凌9日是首次出席《器子》的宣傳，他感性表示：「這是我拍過命運最坎坷的一部作品，不只是角色，連幕前幕後團隊也都很辛苦。有停拍、有重啟，很多都是我以前沒遇過的事，真的很感恩這一切都順利完成。」《器子》 4月11日全台上映。