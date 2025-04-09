ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大牙工作停擺露面認「月收只有1萬」　聞宥勝回歸怒嗆：是二度傷害

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認事後更以加重誹謗提告，但大牙最後獲處分不起訴確定。今（9）日她續任現代婦女基金會倡議大使，呼籲停止影像性暴力，坦言自己身邊就有人被親友偷拍。

▲大牙。（圖／讀者提供）

▲大牙續任現代婦女基金會倡議大使。（圖／讀者提供）

大牙今（9）日出席現代婦女基金會記者會，表示外界現在都很關注兒童性影像議題，但成人被偷拍其實存在更多法律漏洞，認為性暴力判決太輕，應該一罪一罰、沒有緩刑，激動喊：「跟殺了一個人是一樣的恐怖，他毀了一個人的一輩子！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

先前，大牙因為勇敢發聲，損失許多工作機會，演藝工作大受影響，她透露現在月收入只有1萬元左右，自嘲是「老公養的米蟲」，至今已經停工1年的她，苦嘆「還是很希望能回去拍戲，真的很想要拍戲、有工作。」而她跟陳建州的官司目前也沒有新進展。

▲大牙。（圖／讀者提供）

▲大牙續任現代婦女基金會倡議大使。（圖／讀者提供）

近日，男星宥勝在2023年因遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，演藝事業全面停擺，7日突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片。大牙今日也被問及此事，她對此嗤之以鼻，坦言看到相關新聞都直接滑掉，直呼「這是二度傷害受害者，絕對不支持這樣的行為」。

▲▼宥勝重啟YT回歸拍片！性騷罰200萬再道歉。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

▲宥勝宣告回歸YouTube。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

此外，面對網路上討論「給人留一口飯吃」的言論，大牙身為受害者，坦言要站出來已經需要很多勇氣，還要面對經濟拮据的困難，無奈地說道「是要留一口飯給受害者吃！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

推薦閱讀

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

泰國甄嬛傳又更新！72歲泰王新寵妃曝光　侍女上位「小男孩」舊照出土

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商！被挖真實職業3說法 她72字首回應

「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

玖壹壹師弟出事了！　持毒＋販毒遭收押…經紀公司強硬回應：不會包庇

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

「下一個想看楊祐寧老婆翻車」釣出本尊！ 80字直球對決：祝福你

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

廣末涼子精神異常「路上強抱3陌生男」！警局尖叫暴走　藥檢結果出爐

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大牙

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃鐙輝股災賠7位數「持續投大盤指數」　曝友人：損失兩千萬美金
  2. 西野七瀨破天荒「唱了對手AKB48的歌」！　原因曝光...男星認冒冷汗
  3. 吳克群悲遇「2重大打擊」！　崩潰躲樓梯間爆哭：痛不欲生
  4. 剴剴案首開庭「保母姊妹拒認罪」　吳淡如點名轟：輕判等於承認合法
  5. 潘信維「召集3男歌手」齊開唱還不夠！　預告：可能會有特別來賓
  6. 甜約翰情人節獻小驚喜　意外觸發「重量級大事」！
  7. 大牙工作停擺露面認「月收只有1萬」　聞宥勝回歸怒嗆：是二度傷害
  8. 國旅價格昂貴！晶華酒店老闆揭真相　認台灣缺工「總經理下來鋪床」
  9. 台大學霸歌手強勢出道！　靈魂嗓音被大讚：實在太迷人
  10. 張菲3天蒸發近4千萬！　千張鴻海持股慘跌：先放著再說

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366