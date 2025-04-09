大牙工作停擺露面認「月收只有1萬」　聞宥勝回歸怒嗆：是二度傷害

記者黃庠棻／台北報導

女星大牙（周宜霈）2023年控訴被藝人黑人（陳建州）性騷，男方否認事後更以加重誹謗提告，但大牙最後獲處分不起訴確定。今（9）日她續任現代婦女基金會倡議大使，呼籲停止影像性暴力，坦言自己身邊就有人被親友偷拍。

▲大牙續任現代婦女基金會倡議大使。（圖／讀者提供）

大牙今（9）日出席現代婦女基金會記者會，表示外界現在都很關注兒童性影像議題，但成人被偷拍其實存在更多法律漏洞，認為性暴力判決太輕，應該一罪一罰、沒有緩刑，激動喊：「跟殺了一個人是一樣的恐怖，他毀了一個人的一輩子！」

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先前，大牙因為勇敢發聲，損失許多工作機會，演藝工作大受影響，她透露現在月收入只有1萬元左右，自嘲是「老公養的米蟲」，至今已經停工1年的她，苦嘆「還是很希望能回去拍戲，真的很想要拍戲、有工作。」而她跟陳建州的官司目前也沒有新進展。

▲大牙續任現代婦女基金會倡議大使。（圖／讀者提供）

近日，男星宥勝在2023年因遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，演藝事業全面停擺，7日突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片。大牙今日也被問及此事，她對此嗤之以鼻，坦言看到相關新聞都直接滑掉，直呼「這是二度傷害受害者，絕對不支持這樣的行為」。

▲宥勝宣告回歸YouTube。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

此外，面對網路上討論「給人留一口飯吃」的言論，大牙身為受害者，坦言要站出來已經需要很多勇氣，還要面對經濟拮据的困難，無奈地說道「是要留一口飯給受害者吃！」