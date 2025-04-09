ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李友廷認愛了！深夜走暗巷「被拍恩愛畫面」甜帶女友回家 0偽裝閃炸

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲3月13日晚間本刊直擊工作結束後的李友廷和女伴一起返家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

35歲李友廷當年自選秀節目《聲林之王》奪冠後出道，近期推出為公視《化外之醫》演唱的新歌〈當陽光再次灑落〉，而時報周刊CTWANT在3月13日晚間直擊到李友廷結束小型演唱會後，先將樂器等裝備放回住所，之後和女友再度出門，小情侶就這樣在路上玩起牽手遊戲，兩小無猜的模樣相當可愛。

3月13日晚間9點42分，李友廷結束在台北市女巫店的演出，和一位頭髮及肩且長相清秀的女子、一位男性工作人員，3人一起搭上計程車離開會場，途中工作人員先行下車，而李友廷則扛著吉他和女子一同回到住所。10點左右，小倆口放好樂器和行李後便一起到附近的超商，一人買了一份微波食品祭拜五臟廟，女生則多挑了一瓶飲料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲小情侶又出門去便利商店買東西。（圖／本刊攝影組）

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲兩人在深夜暗巷很有默契地玩起尋找對方的手然後牽住的遊戲，充滿粉紅泡泡相當可愛。（圖／本刊攝影組）

李友廷和女伴在返家的路上邊走邊聊，過程中兩人雖然看著前方，但彼此的手卻很有默契地在找對方的手，這對男女友人就像在玩默契遊戲一樣，不靠雙眼、全憑感覺用自己的手抓住對方的手，就連回家的路上都能會用小遊戲增添生活情趣，加上兩人算是默契十足，這對男女的關係自然也就不言而喻了。

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲走著走著又換女生勾住李友廷的手臂。（圖／本刊攝影組）

而早在3月7日，同樣一場在女巫店的小型演唱會結束後，李友廷也是和同一位女子搭車回家，男性工作人員也是途中下車，而李友廷和女友則在繼續同車返回新北市。直到深夜，除了在兩人進屋後的10分鐘左右有外送人員前來送餐之外，再無人員進出。

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲在3月7日，李友廷同樣在女巫店舉辦小型演唱會。（圖／本刊攝影組）

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲結束後，李友廷也是和同一位女子放東西後搭車回家。（圖／本刊攝影組）

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲下車後兩人分工拎物品隨後進家門。（圖／本刊攝影組）

2018年李友廷參加《聲林之王》，以吉他自彈自唱抒情歌曲〈誰〉奪下總冠軍，並在2020年推出首張創作專輯《如果你也愛我就好了》，還曾入圍第32屆金曲新人獎。不過2021年3月謝震廷在臉書點名「某聲林之王冠軍，在世新大學時期害薄荷琴酒為你自殺，這兩年勢頭上還以為自己一樣大情聖？你他媽我們一定找方法幹爆你。」更寫下「歌如其名，《噁心》。」事後又在留言處直接標註李友廷，引發軒然大波。

獨家／李友廷兩晚帶女回家　深夜暗巷伸出愛的小手

▲35歲李友廷當年自選秀節目《聲林之王》奪冠後出道，近期推出為公視《化外之醫》演唱的新歌〈當陽光再次灑落〉。（圖／華研提供）

當時李友廷所屬華研國際也發聲明自清：「本公司特此澄清，李友廷絕無涉及任何不法及不當行為，若是藝人之間彼此有任何誤會，希望當事人可以經由溝通而理性解決。」其實事隔10天之後，李友廷和謝震廷突發合照表示誤會解開。李友廷表示：「是朋友之間傳話造成的誤會，一件事透過很多人傳達後，就會扭曲原意。」並坦承主動傳訊息和電話給謝震廷，也不會因為謝震廷的言論對他提告，李友廷說：「我也非常欣賞他（謝震廷），不想失去這個朋友。」

對於李友廷3月7日與13日皆和同一女伴一起返家，本刊詢問所屬唱片公司兩人關係？華研國際音樂回應表示：「表演結束後，友廷和經紀人以及女友一同離開現場，謝謝大家關心，希望大家多多關注在藝人的新作品上。」

延伸閱讀
敲碗成功1／《全明星CP》再+１　林輝瑝接送畇二牽手回香閨慶生
樂天吃好差1／熱炒店接伙房　胡蘿蔔夾塑膠片
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#柯建銘 ：我們都要支持 #台股 ！　喊話「讓它撐住，不要 #崩盤 」

推薦閱讀

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

最美羽球女神控「在中國被跟蹤傷害1年半」　IG崩潰喊：很害怕

最美羽球女神控「在中國被跟蹤傷害1年半」　IG崩潰喊：很害怕

宥勝老婆慈惠首發聲！尪「性騷罰200萬」回歸YT力挺：我們尊重他

宥勝老婆慈惠首發聲！尪「性騷罰200萬」回歸YT力挺：我們尊重他

廣末涼子對護理師動粗遭捕！ 日知名占卜師「8天前預言全命中」

廣末涼子對護理師動粗遭捕！ 日知名占卜師「8天前預言全命中」

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Jennie出道後最大尺度！「上半身全光」只遮兩點　被讚世界級Icon

慈妹首吐低潮真相！　PO黑白文被疑「不爽引入韓籍」：變得不愛打字

王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相

全球第一人！54歲張秀卿終於等到好消息　8月開唱自爆：有著懷孕的喜悅

《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

吳謹言產後火速開工！新劇搭檔曾遭諷「古裝醜男」粉絲超擔心

2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》

最美羽球女神控「在中國被跟蹤傷害1年半」　IG崩潰喊：很害怕

宥勝老婆慈惠首發聲！尪「性騷罰200萬」回歸YT力挺：我們尊重他

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻
  2. 小孟老師／4月9日星座運勢　雙魚座3運旺
  3. 李友廷認愛了！深夜走暗巷「被拍恩愛畫面」甜帶女友回家 0偽裝閃炸
  4. 《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨
  5. 王柏傑❤謝欣穎3年「遭外部因素重擊」！改談地下情 經紀人首揭真相
  6. 吳婉君「驗傷單被曝光」神隱2周崩潰！　憂鬱恐慌發作：大家都在逼我
  7. 等了17年...濱崎步確定要來台灣了！　無預警宣布台北開唱
  8. 2025第一季人氣陸劇TOP 10！　冠軍2倍聲量打敗《白月梵星》
  9. 最美羽球女神控「在中國被跟蹤傷害1年半」　IG崩潰喊：很害怕
  10. HYBE房時爀「瘦掉半個人」減肥成功！　韓媒狂讚：花樣中年

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366