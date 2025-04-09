李友廷認愛了！深夜走暗巷「被拍恩愛畫面」甜帶女友回家 0偽裝閃炸

▲3月13日晚間本刊直擊工作結束後的李友廷和女伴一起返家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

35歲李友廷當年自選秀節目《聲林之王》奪冠後出道，近期推出為公視《化外之醫》演唱的新歌〈當陽光再次灑落〉，而時報周刊CTWANT在3月13日晚間直擊到李友廷結束小型演唱會後，先將樂器等裝備放回住所，之後和女友再度出門，小情侶就這樣在路上玩起牽手遊戲，兩小無猜的模樣相當可愛。

3月13日晚間9點42分，李友廷結束在台北市女巫店的演出，和一位頭髮及肩且長相清秀的女子、一位男性工作人員，3人一起搭上計程車離開會場，途中工作人員先行下車，而李友廷則扛著吉他和女子一同回到住所。10點左右，小倆口放好樂器和行李後便一起到附近的超商，一人買了一份微波食品祭拜五臟廟，女生則多挑了一瓶飲料。

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▲小情侶又出門去便利商店買東西。（圖／本刊攝影組）



▲兩人在深夜暗巷很有默契地玩起尋找對方的手然後牽住的遊戲，充滿粉紅泡泡相當可愛。（圖／本刊攝影組）



李友廷和女伴在返家的路上邊走邊聊，過程中兩人雖然看著前方，但彼此的手卻很有默契地在找對方的手，這對男女友人就像在玩默契遊戲一樣，不靠雙眼、全憑感覺用自己的手抓住對方的手，就連回家的路上都能會用小遊戲增添生活情趣，加上兩人算是默契十足，這對男女的關係自然也就不言而喻了。

▲走著走著又換女生勾住李友廷的手臂。（圖／本刊攝影組）



而早在3月7日，同樣一場在女巫店的小型演唱會結束後，李友廷也是和同一位女子搭車回家，男性工作人員也是途中下車，而李友廷和女友則在繼續同車返回新北市。直到深夜，除了在兩人進屋後的10分鐘左右有外送人員前來送餐之外，再無人員進出。

▲在3月7日，李友廷同樣在女巫店舉辦小型演唱會。（圖／本刊攝影組）



▲結束後，李友廷也是和同一位女子放東西後搭車回家。（圖／本刊攝影組）



▲下車後兩人分工拎物品隨後進家門。（圖／本刊攝影組）



2018年李友廷參加《聲林之王》，以吉他自彈自唱抒情歌曲〈誰〉奪下總冠軍，並在2020年推出首張創作專輯《如果你也愛我就好了》，還曾入圍第32屆金曲新人獎。不過2021年3月謝震廷在臉書點名「某聲林之王冠軍，在世新大學時期害薄荷琴酒為你自殺，這兩年勢頭上還以為自己一樣大情聖？你他媽我們一定找方法幹爆你。」更寫下「歌如其名，《噁心》。」事後又在留言處直接標註李友廷，引發軒然大波。

▲35歲李友廷當年自選秀節目《聲林之王》奪冠後出道，近期推出為公視《化外之醫》演唱的新歌〈當陽光再次灑落〉。（圖／華研提供）



當時李友廷所屬華研國際也發聲明自清：「本公司特此澄清，李友廷絕無涉及任何不法及不當行為，若是藝人之間彼此有任何誤會，希望當事人可以經由溝通而理性解決。」其實事隔10天之後，李友廷和謝震廷突發合照表示誤會解開。李友廷表示：「是朋友之間傳話造成的誤會，一件事透過很多人傳達後，就會扭曲原意。」並坦承主動傳訊息和電話給謝震廷，也不會因為謝震廷的言論對他提告，李友廷說：「我也非常欣賞他（謝震廷），不想失去這個朋友。」

對於李友廷3月7日與13日皆和同一女伴一起返家，本刊詢問所屬唱片公司兩人關係？華研國際音樂回應表示：「表演結束後，友廷和經紀人以及女友一同離開現場，謝謝大家關心，希望大家多多關注在藝人的新作品上。」

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