《全明星CP》男星秘戀啦啦隊女神畇二！　深夜接送牽手回香閨

▲去年本刊就已接獲爆料，林輝瑝與畇二現正熱戀中。（圖／翻攝自畇二、林輝瑝IG）

圖文／CTWANT

中信兄弟啦啦隊女神畇二與藝人林輝瑝因 2022 年合作實境秀《全明星運動會4》結識，兩人同屬「Thunder Blue」，當時的曖昧互動早已是粉絲熱議話題，儘管男方始終未曾正面承認戀情。近日，時報周刊CTWANT直擊林輝瑝貼心接送剛練完舞的畇二，兩人互動親密，不僅一同拜訪友人，最後更手牽手一同返回女方住處，關係不言而喻。雖然節目播畢兩年，但該來的戀情不會因時間而有所改變。

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▲在2月28日晚間，畇二的車子駛抵練舞室，沒多久畇二上車坐上駕駛座。（圖／CTWANT提供）

▲開車的林輝瑝原本把口罩掛在下巴，在下車前戴上，但大概是鼻子癢，又拉下口罩摳了幾下。（圖／CTWANT提供）

2月28日晚間10點33分，畇二的白色休旅車駛至練舞室門口，2分鐘後，她快步走出並迅速上車離去。開車的不是別人，正是她欣賞「有才華」的林輝瑝。約 20 分鐘後，車輛抵達台北市文山區一處靜巷停放。駕車的林輝瑝戴著口罩，下車時手提一袋禮盒，而畇二則將口罩掛在下巴，一下車便親暱地走近對方，習慣性地勾住他的手，但似乎擔心被注意，又隨即放開。

▲車子抵達台北市文山區一棟住宅，林輝瑝和畇二一起下車。（圖／CTWANT提供）

▲畇二邊走邊相當順暢地勾住林輝瑝的手臂隨後進入一間公寓。（圖／CTWANT提供）

兩人並肩走了幾步，確定巷內無人才稍微放鬆，林輝瑝也拉下口罩，大膽呼吸。隨後，小倆口一同走進公寓，直到次日 （3月1日）凌晨1點51分才相伴離開。此時，林輝瑝臉上洋溢著笑意，手中的禮盒已不見，取而代之的是畇二的水壺，而他的左手也沒閒著，緊緊牽著戴著口罩、低著頭的畇二，直到車邊才依依不捨地將手放開。約凌晨2點26分，林輝瑝駕車載著畇二返回桃園的家，這天正好是女方32歲生日，在生日這天有男友相伴，或許就是最好的禮物。

▲直到隔天凌晨快2點，小倆口才從公寓出來，此時林輝瑝終於沒戴口罩滿臉笑意，手上的禮盒也消失空出來緊牽畇二的手，看來這趟是訪友行程。（圖／CTWANT提供）

▲或許是夜深人靜，林輝瑝態度大方許多，上車後從文山區開到桃園，小倆口深夜一同返回畇二家，該日也剛好是女方生日。（圖／CTWANT提供）

早在2023年《全明星運動會》第四季開打時，林輝瑝就以藍隊隊員身分接受李岳訪問，要他選出藍隊隊友中覺得會是很不錯交往對象最佳人選的男女隊員，林輝瑝毫不考慮選了藍隊經理畇二，坦言自己是「顏控」的他對於會選長相甜美可愛的原因，他也表示：「主要是相處後發現她很照顧大家。」認為男女之間是要互相付出照顧的，看得出畇二的貼心相當吸引他。

▲畇二與林輝瑝同為藍隊，朝夕相處也產生了感情。（圖／翻攝自畇二IG）

至於畇二在參與夏和熙節目訪問中也透露，林輝瑝是他相當欣賞的隊員之一，不只是外型，還有才華與個性，覺得他做事很嚴謹認真，就算前一天拍戲到很晚，隔天練習依然是第一個到場，對林輝瑝也是滿口的讚美。而平時相處過程低調小心的他們，難得出現大方溫馨接送情，這樣的舉動不禁讓人好奇，這段戀情是否已準備好迎接陽光？

關於林輝瑝溫馨接送畇二，且一起返回女生家，兩人是否正在交往。畇二經紀人回覆本刊：「沒聽說，他們當時的隊員感情都很好，常聚在一起。」而林輝瑝經紀人則表示：「輝瑝最近都在拍戲，我沒聽說這件事，只知道他們藍隊隊員感情很好，雖然節目結束了，但大家還是很常聚，常常一起去戶外活動跟聚餐。」

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