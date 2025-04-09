賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

記者蔡琛儀／台北報導

藝人賴慧如將在本週日舉辦盛大婚禮， 她和老公劉家銘都是二婚，交往1年多後決定互許終身，原本小倆口低調不辦婚宴也不拍婚紗，但經過討論後，雙方親友都認為是一個值得紀念的回憶，不要因為是二婚把一些細節都跳過；在演藝圈擁有極佳好人緣的夫妻倆，屆時將席開56桌，現場將會眾星雲集，集結演藝圈超多大咖藝人到場。

▲▼賴慧如曝光絕美婚紗照。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期正忙於拍戲的賴慧如，兼著籌備婚禮蠟燭多頭燒，對於拍婚紗還是很有想法，一點也不馬虎，她透露很喜歡浪漫風格也很喜歡花花草草跟海景，在討論拍攝行程的時候就提議要去海邊，也希望婚照有煙花，原本以為當天就能順利拍攝完成，沒想到內景棚拍結束後，眾人準備出外景時竟下起暴雨。

原本大家想放棄拍外景，但又因很喜歡外景的感覺，臨時決定擇日再拍，拍攝行程硬生生拉長了兩天，她直呼：「好險我們做了這個決定，因為外景拍攝出來的成品真的很漂亮，加上煙花橋段的安排真的很夢幻！」

▲▼賴慧如婚紗照有外景也有棚內照。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）

即便兩人非常忙碌，婚禮準備的時間也極為短暫，但他們還是希望能給賓客留下歡樂的回憶，由於賴慧如喜愛紫色，婚禮主題設定為「紫醉金迷」，也會在婚禮的中間安排舞蹈演出。婚禮之後，目前夫妻兩人都把重心放在工作上，對於生子計劃，彼此說好衝刺四年，「等到我們都有能力可以好好的照顧孩子，不用擔心工作或者感到負擔的時候再決定安排。」

▲▼賴慧如和老公劉家銘。（圖／J2 Plus婚紗攝影提供）