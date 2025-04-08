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4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中

記者劉宜庭／綜合報導

女星林可彤昨上傳兒子耳朵裂開的照片，被醫師診斷為異位性皮膚炎，讓她驚呼：「難怪他耳朵的傷半年都好不了！」貼文一出，引發大量爸媽網友共鳴，一口氣收到上百則留言，為此驚呼：「到底這世界耳朵裂開的小孩有多少。」

林可彤昨晚分享帶著孩子就診經歷，意外揭露兩個孩子長期與過敏奮戰的辛苦歷程，昨晚帶兩個兒子回診時，小兒子耳後長達半年的傷口，被醫師診斷為異位性皮膚炎；而大兒子則被診斷出「嚴重中耳炎」，情況緊急到必須當晚就從診所急奔大醫院處理，讓她忍不住感嘆：「這種感覺還真是辛苦啊！」

▲4歲兒「耳朵裂開」長達半年！醫細看眼下細線…林可彤母子三人全中 。（圖／翻攝自林可彤IG）

▲林可彤分享帶著兩兒子就醫過程。（圖／翻攝自林可彤IG）

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林可彤也坦言，自己過去幾乎不過敏，竟在人到中年後跟著孩子一起「大過敏」，完全出乎她的預期。她在限時動態中詢問：「有人的小朋友也會這樣嗎？」結果短短一晚就湧入上百則留言，讓她驚覺：「到底這世界耳朵裂開的小孩有多少？」

今早（8日），林可彤也提醒，這其實是異位性皮膚炎的症狀，無奈表示：「不是受傷也不是指月亮被割耳朵。」醫生已經開了有微類固醇的藥膏給孩子。同時也收到不少網友建議使用凡士林、乳液等保濕產品，「一定要持續擦，否則會越來越乾燥再出血，永遠都好不了。」

▲林可彤。（圖／翻攝自林可彤臉書）

▲林可彤育有8歲、4歲兒子。（圖／翻攝自林可彤臉書）

林可彤進一步透露，自去年冬天以來，兩個兒子就陷入「過敏循環」：從鼻塞、咳嗽、鼻竇炎到中耳炎不斷反覆。她曾嘗試改用自然療法，僅用洗鼻與益生菌撐過一個月，但大兒子最終仍併發感冒，導致不得不再回醫院看診。醫師觀察到他們三人眼圈下方出現過敏特徵的暗沉細線，正式宣告一家三口都是認證的過敏體質。

林可彤最後不禁感嘆：「總之過敏好煩，好可怕！我實在沒想到我人到中年才開始發作，也沒想到一個鼻過敏可以長達四五個月都好不了」，並無奈表示是否該進一步做過敏原檢測或採取其他改善措施，「還是……我還可以做什麼呢」，此番坦率分享引發網友熱議，也讓許多家長感同身受。

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