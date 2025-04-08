EXO師弟團SMTR25「超帥神顏成員」公開引暴動　25人出道預熱

文／妞新聞

打造出東方神起、Super Junior、EXO、NCT、RIIZE等世界知名男團的韓國四大代表娛樂經紀公司「SM娛樂」，才在今年2月24日睽違5年推出新女團「Hearts2Hearts（簡稱H2H）」，新男團也高效率接力排上日程，在《SMTOWN LIVE 2025 [THE CULTURE, THE FUTURE]》上就搶先讓25位小帥哥亮相啦。

SMTR25新男團出道預熱

25位練習生你要入股誰？

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本來以為只是試試水溫，離實際出道還早，沒想到SM娛樂動作很快，近日已經光速成立名為「SMTR25」的官方社群，宣告：「Our performance will continue」，短暫露臉後的神秘練習生們也擁有了個人介紹影片，最早率先公開了2名話題男練習生果然再度引起熱議。

▲SMTR25先鋒成員NICHOLAS。（圖／Youtube／SMTR25，下同）



第一位先鋒成員名為「NICHOLAS」，明亮大眼、精緻小臉加上少年感的叛逆氣息，在SMTOWN舞台開場站C位，被粉絲形容是：「狼系美少年」，據傳是2004年出生的美籍韓裔，光看眼神就超有氣勢。

▲SONGHA被暱稱為藍衣歐巴。（圖／X@b1uedot04）

另一位則是名為「SONGHA」，據傳也是2004年出生的韓國人，他在1月首度站上舞台亮相後，就因為即使在一堆練習生人海中，依舊超亮眼的帥氣外貌狂圈不少紛絲，尤其在中國熱度超高，以「藍衣歐巴」為暱稱洗版SNS，預告中逆天高顏值讓網友大讚：「不愧是看臉的SM。」

練習生皆以全黑造型結合機械感異材質元素以及金屬佩飾，風格似乎是男版的師姐團aespa「Y3K未來機甲風」，難道這次會打造男團版的AI虛擬宇宙嗎？另外網友們猜測SMTR25的出道計畫將會由製作中心Center 1 接手，就是負責打造安七炫、BoA、少女時代以及aespa回歸的團隊，期待度爆表。

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