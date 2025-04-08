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木村拓哉挑GU女生穿搭！女星鏡頭前羞認「我穿XL」…男神反應被讚爆

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉日前訪台出席代言活動，在台灣掀起一波追星旋風。而他開設YouTube頻道，曾為了回應網友需求，拍片造訪平價服飾品牌GU挑選男生一週穿搭，近日又推出女生版穿搭，並邀請女星野呂佳代擔任穿搭模特兒，挑選衣服時，對方低聲說自己的尺碼是XL，他全無藉機搞笑、嘲笑之意，默默換好正確尺寸的態度，獲日網狂讚。

▲▼木村拓哉YT拍片挑GU女生時尚穿搭，女星野呂佳代低調「我穿XL……。」（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉YT拍片挑GU女生時尚穿搭，女星野呂佳代低聲說：「我穿XL……。」（圖／翻攝自YouTube）

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木村拓哉為15歲男孩挑選一週GU穿搭，影片掀起熱烈迴響，為此又收到一位41歲已經當媽媽的網友來信，希望在GU挑選時尚感的穿搭，為此特別請來41歲AKB48女團出身的野呂佳代，擔任穿搭模特兒。他選擇穿搭習慣從鞋子開始，開始挑衣服時，野呂佳代半摀著嘴巴低聲說「不好意思我大概是穿XL……」，接著頭趴在衣桿前顯得很害羞，現場工作人員在此刻冒出零星笑聲，不過挑衣服的木村拓哉全然沒有藉此當搞笑梗，而是迅速換挑XL的尺碼。

▲▼木村拓哉YT拍片挑GU女生時尚穿搭，女星野呂佳代低調「我穿XL……。」（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉聽完野呂佳代的話，沒有多說話，火速換選對方符合的尺寸。（圖／翻攝自YouTube）

除此之外，網友發現木村拓哉挑褲子的時候，還注意褲子會不會太透明。他說有時候在店內燈光沒有發現，穿在陽光下時才得知褲子其實有點透明。

▲▼木村拓哉YT拍片挑GU女生時尚穿搭，女星野呂佳代低調「我穿XL……。」（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉幫挑女生穿搭的褲子，先確認會不會太透明。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼木村拓哉YT拍片挑GU女生時尚穿搭，女星野呂佳代低調「我穿XL……。」（圖／翻攝自YouTube）

▲木村拓哉連褲子透明度都注意到，野呂佳代（右）驚訝又開心。（圖／翻攝自YouTube）

網友認為，就算野呂佳代是笑著說自己穿XL，木村拓哉「沒有進一步調侃或開玩笑」，正是他的作風。還有人稱讚木村拓哉「紳士」、「什麼都沒說才是最好的」、「這就是帥大叔和普通帥哥的差別」。另外，有人注意到木村拓哉連褲子透明度也很在意，留言「果然有女兒且好好帶大孩子的爸爸就是不一樣啊」、「連把衣服放購物籃的動作都很客氣，讓人很有好感」、「難怪到現在粉絲還是這麼多」。

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