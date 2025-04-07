詹懷雲《有病才會喜歡你》首周破1200萬票房！奪2項2025國片冠軍

記者黃庠棻／台北報導

校園愛情喜劇電影《有病才會喜歡你》好評炸裂，正式上映首周於連假期間便突破千萬票房，勇奪2025年國片開片票房冠軍，更一舉拿下2025年國片票房冠軍。

▲《有病才會喜歡你》上映首周突破千萬票房。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》上映首周票房於連假期間即累積破1200萬，票房逆勢成長，更拿下2025年國片開片票房冠軍及2025年國片票房冠軍雙冠王。社群平台也湧現大量好評「輕鬆搞笑又充滿感動」、「很浪漫、很青春、很殘忍、很意外、很幸福」，更甚至有粉絲直呼「根本就是《那些年，我們一起追的女孩》的翻版」，廣受觀眾喜愛。

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▲《有病才會喜歡你》上映首周突破千萬票房。（圖／紅杉娛樂提供）

電影中許多經典台詞也在網路引起討論，像是「好希望時間就停在那一刻，不是現在，也不是以後，是永遠」「因為妳，我開始期待以後」「我不知道以後是不是我想像的以後，但現在也很好」等，成為有病10大金句。

▲《有病才會喜歡你》上映首周突破千萬票房。（圖／紅杉娛樂提供）

今（7）日《有病才會喜歡你》釋出一支以角色班導「老宮」為主的花絮影片，這位班導角色不走傳統嚴師風格，反而與學生沒有距離感，展現出Z世代老師的獨有魅力。導演許富翔直接使用該名演員的本名「宮能安」，並靈機一動替他取了小名「老宮」，因此學生在上課前的敬禮不是制式的「老師好」，而是「老宮我愛你」，這個情節設計讓不少觀眾大讚台灣人的諧音梗和導演的幽默感。





▲《有病才會喜歡你》上映首周突破千萬票房。（圖／紅杉娛樂提供）

而宮能安在片中的表現也深獲學生族群共鳴，不少Z世代觀眾在觀影後分享「零距離老師最懂學生心情」、「我有這樣的班導根本不會想裝病翹課」，甚至還有人笑說「如果以前念書遇到老宮，我可能考得比較好。」

▲《有病才會喜歡你》上映首周突破千萬票房。（圖／紅杉娛樂提供）

《有病才會喜歡你》是一個由裝病開始的愛情故事。描述一名總愛闖禍的問題少年葉子杰（詹懷雲飾），在一次陰錯陽差下發現「有病真好」，於是決定將計就計裝病下去。隨著裝絕症的謊言越圓越荒唐，子杰總是得想破頭才能不露出破綻。

▲《有病才會喜歡你》上映首周突破千萬票房。（圖／紅杉娛樂提供）

但最意外的是，班上與他同名的學霸班長葉梓潔（江齊飾），其實才是真正罹患絕症的人。「好想和你有以後」的校園愛情電影《有病才會喜歡你》由格帝控股公司旗下的紅杉娛樂製作、索尼影業台灣發行，好評炸裂，現正超有病熱映中。