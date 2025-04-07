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不捨老友一一離世！　68歲高群圓夢獻出「第一次」

▲▼高群圓夢出了人生第一張專輯《打拚會出頭》。（圖／高群提供）

▲高群圓夢出了人生第一張專輯《打拚會出頭》。（圖／高群提供）

記者翁子涵／台北報導

在演藝圈打滾近40年的資深藝人高群，有感身邊老友一一離世，近來圓夢出了人生第一張專輯《打拚會出頭》，找來知名台語作詞作曲家俞隆華幫他寫歌，沒想到對方一口答應，他說自己這張專輯希望有兩首代表作，一首是希望像葉啟田那首正能量、振奮人心的曲風《愛拚才會贏》，另外是希望能有一首男女對唱像《傷心酒店》的歌曲，能在KTV讓人選唱。

▲高群找來古寶寶合唱。（圖／高群提供）

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▲高群找來古寶寶合唱。（圖／高群提供）

除了找大咖俞隆華擔任這張專輯《打拚會出頭》的音樂總監，男女對唱則是找當年在秀場認識的「秀場女王」古寶寶，和他對唱《仙想嘛想無》，或許很多人對資深藝人古寶寶很陌生，當年高群在秀場擔任主持人，古寶寶是一天要趕5、6場的女歌手，從18歲開始在秀場一唱30年，最後因為父親帶著她開車趕秀場的過程，意外心肌梗塞過世。

古寶寶紅了眼眶透露，父親的過世，讓她從此退出秀場演出，轉行接高級私人招待所的演唱，古寶寶說，自己唱了快42年的歌，沒出過唱片，這次秀場好友高群找上她出專輯，希望兩人對唱《仙想嘛想無》，除了力挺好友，今年60歲的她和高群對唱錄製專輯，也是另一種圓夢，不讓自己的歌唱生涯留下遺憾。

此外，高群近來也在本土劇首度演出瞎子，他說為了揣模這個角色，還跟自己按摩師傅學習怎麼走路，還有眼神，高群說演了快2個月，拍戲結束角色恢復正常後，眼神還回不來，看人變的有點「脫窗」、「無神」，對於自己首度演出八點檔，高群說：「有時一兩天沒有睡，是常有的事，真的太累，嘗試一次就夠！」笑說自己以後應該不會再接本土劇的演出了。

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