吳姍儒車頭遭經紀人撞毀！下秒僅回一句話暖哭　私下真實面全公開

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》由Sandy吳姍儒代班主持集數播出，將與派翠克一同延續節目歡樂和熱鬧。節目邀請到梁赫群、阿本、海產、晏柔中以及阿連（Sandy經紀人）一起聊聊「你誰啊？我跟你很熟嗎？Sandy熟悉的陌生人來了！」。製作單位邀請到多位Sandy身邊最熟悉的人，以露出局部的方式要讓她猜猜看究竟是誰，其中吳姍儒的經紀人阿連也來了，竟爆出她的私下面。





▲▼經紀人阿連（中）現身，Sandy看一眼就猜出。（圖／東森綜合 提供）

只露出一腳踝的經紀人阿連，讓Sandy一猜就中，Sandy在阿連一出場時，忍不住告誡現場來賓：「你們要小心她喔！因為她有Threads的帳號。」因為先前阿連在社群與網友槓上，聽到這個話題全場瞬間一片歡呼，紛紛笑說「要聊這個！我還不敢講」、「網友小心喔，亂留言她會告你喔！」。

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不過，阿連也透露Sandy的私下面：「她真的是外表看起來很嚴肅，但是本人真的很暖！」並分享有次將Sandy汽車開回公司的路上「撞到2個外送員」，雖然人都平安無事，但車頭全毀，阿連戰戰兢兢的打給Sandy，沒想到Sandy只回了一句「人沒事吧？沒事就好，把事情處理好就好！」瞬間讓阿連相當暖心感動！

▲經紀人揭Sandy私下暖心行為。（圖／東森綜合 提供）

值得一提的是，Sandy身邊親近的人竟出現海產，海產表示，Sandy在他最沒有通告、工作時，讓他在自己開的咖啡廳白吃白喝：「她是養我長大的，生我者媽媽，養我者Sandy！」

▲海產告白Sandy。（圖／東森綜合 提供）

後來Sandy也對海產深情告白：「其實一路走來我真的很感謝你，因為你真的陪我走了很久很久，你在我生命中扮演非常重要的角色，你真的是我的定心丸；我主持金鐘前一定會打電話給你，從今以後我們好好的往前走，好嗎？」相當感人。