《淘氣阿丹》傑諾斯直腸癌離世！享壽73歲　友痛曝：1個月內急遽惡化

記者張筱涵／綜合報導

資深演員傑諾斯（Jay North）曾主演1960年代經典美國情境喜劇《淘氣阿丹》（Dennis the Menace），於美國時間4月7日病逝，享壽73歲。消息由他摯友、同為童星出身的喬恩普羅沃斯特（Jon Provost）之妻羅利雅各布森（Laurie Jacobson）證實。

▲傑諾斯病逝，享壽73歲。（圖／翻攝自IMDb）



據外媒《TMZ》報導，傑諾斯死於結直腸癌，辭世地點為佛羅里達州的住家。據透露，他近一個月來健康急遽惡化，病逝時家人陪伴在側，包括妻子辛蒂及她前段婚姻的兩位女兒，而這對繼女也是傑諾斯口中的「寶貝」。羅利雅各布森感性地說：「辛蒂和她的女兒給了他從未擁有過的家庭。」傑諾斯為獨生子，自小未曾見過父親。

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傑諾斯童星出道，10歲前即參與《77號公路》、《救援8號》、《西部巡警》等多部電視劇演出。他在1959年CBS推出的情境喜劇《淘氣阿丹》中飾演主角丹尼斯・米契爾，一連演出146集走紅全美，多年後坦言，拍攝過程並不愉快，甚至遭姑媽言語與肢體虐待，留下童年陰影。

節目結束後，傑諾斯轉戰配音圈，為《阿拉伯騎士》、《Here Comes the Grump》、《卵石與小斑點秀》等動畫角色獻聲，1980年代末起逐漸淡出演藝圈，僅偶爾以本名在《辛普森家庭》和電影《小童星大夢想》等作品中客串演出。卸下明星光環後，傑諾斯轉行成為佛州矯正官，致力協助少年犯與更生人，也曾加入「童星關懷協會」（A Minor Consideration）輔導同樣出身童星的朋友，更與死囚交流，藉此療癒自己童年陰影。

儘管對好萊塢存有複雜情感，傑諾斯仍珍視從演藝圈中結識的終身好友，如安潔拉卡特萊特、傑瑞馬瑟斯、保羅彼得森等，去年聖誕節更收到粉絲寄來的數百封信件，成為生命最後一段時光的溫暖慰藉。