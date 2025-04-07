史上渣男、暖男都他演！《苦盡》朴海俊落榜2次百想　劇迷抱屈：還我眼淚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派演員朴海俊（朴解浚）2020年以戲劇《夫婦的世界》渣男角色爆紅，5年後，他再以催淚戲劇《苦盡柑來遇見你》的「寬植」角色聲勢大漲，詮釋了最渣的男人與世上最好的男人。但可惜的是，一年一度頒獎百想藝術大賞典禮於7日公布入圍名單，繼5年前落榜後，他這次同樣沒入圍戲劇最佳男主角，不少劇迷為他抱屈「太可惜了」、「他演得真的很好」。

▲朴海俊5年前參演《夫婦的世界》渣男角色爆紅。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）



朴海俊2020年以戲劇《夫婦的世界》渣男角色爆紅，但並未入圍百想藝術大賞的肯定，當年最佳男配角獲獎的是《山茶花開時》吳世正，他曾在受訪時坦言「就算沒有獲獎，但確實當時對於入圍有抱一點點期待，老實說（沒入圍）確實有點遺憾，但後來看到入圍演員都是很強勁的對手，我的心情就反而比較輕鬆下來了。」

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▲朴海俊把《苦盡柑來遇見你》的「寬植」角色演繹得很好。（圖／翻攝自Netflix）



當年以「渣男」角色爆紅，但朴海俊的發言非常謙虛，後來確實戲約不斷，而這次接下《苦盡柑來遇見你》的「寬植」角色，年輕版由朴寶劍詮釋，他在受訪時也誇讚：「是寶劍幫我鋪好了路。」認證對方的「癡情」演技，而他最後幾集的演出，把扛下重責的一家之父詮釋得很到位，更是讓大批觀眾掉了不少眼淚。

▲朴海俊出道以來演過非常多不同的角色。（圖／翻攝自朴海俊經紀公司）



劇迷原以為朴海俊會入圍百想最佳男主角，並與朴寶劍一爭高下，但他2度落榜，本屆同樣沒入圍，令粉絲惋惜不已表示「以為他會入圍」、「很喜歡朴海俊演的寬植」、「把我的眼淚還我」，但也有人認為「確實寶劍所演繹的寬植讓人印象更深刻」，掀起一陣討論。