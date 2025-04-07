寵妻無極限！T-ara孝敏婚紗國內只有2套　「成員到齊」前隊友也來了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓二代經典女團T-ara成員孝敏（朴宣映）6日於首爾低調辦婚禮，現場照片也隨著儀式結束後，被親友公開。據韓媒報導，她穿的禮服是國內只有2套的最高級婚紗品牌，而同團隊友居麗、王恩晶、芝妍到齊參加她的人生大事，就連前成員寶藍都現身其中，令歌迷淚崩直呼「青春回來了」。

▲T-ara孝敏婚紗國內只有2套。（圖／翻攝自IG）



孝敏6日於首爾低調辦婚禮，老公是金融業的菁英，長得斯文又紳士，對她極為寵溺呵護，她所穿著禮服採荷葉邊裙擺設計，宛如一朵白色鮮花，襯托出她的婉約氣質，就連成員都讚不絕口直呼「精靈來了」，據韓媒報導，她的婚紗選擇的是Sara Mrad高定婚紗，且目前韓國國內只有2套。

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▲孝敏結婚，T-ara成員到齊。（圖／翻攝自IG）



婚紗吸引全場注目以外，T-ara成員到齊也是另一看點。居麗貼出人在婚禮現場的照片，王恩晶、芝妍雖沒貼出照片，但據韓媒報導，兩人也同樣在場，就連前成員寶藍也被發現人在現場，她雖然已經退出團體，感情依舊要好，令歌迷彷彿青春復活般，直呼感動。

此外，前成員昭妍因足球選手老公趙佑民人在杜拜受訓，她人在海外無法返韓，但日前也曾隔空送上祝福，並表示很遺憾無法參加婚禮。