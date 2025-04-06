瑀熙剖腹產半年拚二胎！　曝「寶寶性別都市傳說」：看誰先舒服

記者劉宛欣／綜合報導

網紅瑀熙2024年3月底宣布嫁給圈外男友，同年9月生下兒子「小布」，兒子才出生半年多，她6日更新影片，就透露自己已經在備孕第二胎，為此展開運動，並且狂補充葉酸、鈣片等營養品，還提及了關於生男、生女的「都市傳說」。

▲瑀熙已經在準備懷第二胎。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

瑀熙6日在Instagram更新短片，透露已經開始備孕2個多月的消息，讓一旁友人震驚「欸不可能，妳不是才剛生完嗎？」她解釋自己體質不容易受孕，所以上一次備孕比較辛苦，所幸生完第一胎，有把身體調理好，子宮、剖腹的傷疤都修復回很好的狀態，但她仍焦慮表示兩個多月努力「做人」卻都無消無息，友人則安慰，「這種東西不是買快遞，急不得」。

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▲瑀熙分享備孕的過程。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

瑀熙表示，自己為了備孕，從原本不愛運動，現在為了能趕快懷上二胎，一個禮拜運動3至4次，狂喝溫水，每天都努力補充鈣片、葉酸，友人建議她心態放輕鬆：「這種事就是不要去想，因為越想就越不會來，因為這樣想，在行房的時候就沒辦法放鬆。」還提到身邊有朋友就是在決定不生之後，就成功懷孕。

最後，瑀熙還笑著提到關於小孩性別的「都市傳說」，分享道「如果是男方先舒服，就會生女生，女方先舒服，才會是生男生」。