蔡詩芸生日「放閃王陽明」　穿紅禮服曬恩愛：感覺非常幸福

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡詩芸在2015年宣布和王陽明結婚，婚後育有一個寶貝女兒Katiya，今（6）日迎來39歲生日的她，開心透過社群分享一家三口慶生合照，同時也不忘曬出獨照放閃老公，「感到非常幸福和被愛。」

▲蔡詩芸分享慶生照。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

透過蔡詩芸分享的照片可見到，她身穿一件鮮紅色洋裝，大膽的荷葉邊設計，完美展現她的優雅氣質。她將頭髮盤起，對鏡頭露出淡淡的微笑。身旁的王陽明則穿著一件黑色外套搭配白色上衣，同樣對鏡頭露出笑容，夫妻倆坐在餐廳裡，桌上還擺著一個生日蛋糕，模樣相當幸福甜蜜。為此，蔡詩芸在文中感謝大家的生日祝福，表示自己感覺非常幸福。

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▲蔡詩芸曬一家三口慶生照。（圖／翻攝自Instagram／dizzydizzo）

貼文及照片曝光後不久，喜獲一票網友朝聖按讚，不僅稱讚她的穿著，同時也紛紛留言祝福她，「女神」、「辣妹」、「美慘了」、「生日快樂。」為此，王陽明事後也發文曬夫妻合照放閃，甜蜜寫下「生日快樂！願妳永遠美麗年輕，永遠愛妳。」事實上，蔡詩芸和王陽明夫妻倆不久前才帶女兒重返定情地，並大方曬出一系列甜蜜合照，如今女方在社群分享一系列慶生照，畫面曝光後再度閃瞎一票粉絲，掀起不小討論。