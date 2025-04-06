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專訪／胡宇威出道前職業曝！加入演藝圈遭爸反對　曾陷事業低潮全說了

記者孟育民／台北報導

演員出身的胡宇威近年時常參與實境節目，不論是在《全明星運動會》的運動競賽，再到《上船了各位》划船到石垣島，又或者是《我們這一攤》、《TOP DOG回家》等等，他在節目中展現與以往不同的樣貌，深受觀眾喜愛。近期他再度加入實境節目《不在我的世界當勇者》主持群，日前接受《ETtoday星光雲》專訪，坦言接下這個節目最主要原因是，可以體驗原住民文化，「不只是運動項目，還可以學到一些文化，跟以前參加的不太一樣。」

▲▼胡宇威專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

胡宇威在節目中，罕吐露自己的事業低潮，「有段時間接到的案子比較少，一部戲酬勞大概5000元，接到爸媽打電話關心時，也都只敢說自己零用錢夠花，但其實連飛回去的機票都不夠。」他表示剛出道1、2年日子過得辛苦，「我當初再怎麼試鏡廣告都不會被選到，就被說『不是廣告臉』，我每天都要看存款，我今天可以領多少錢，有時候一天最多只能花50塊，我真的很省，幸好我在美國就很不會亂花錢。」

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▲▼胡宇威專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威曾經歷事業低潮。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，胡宇威在出道前在美國的銀行上班，負責催款的工作，後來轉戰演藝圈來台闖蕩，爸爸起初相當反對，認為在美國生活一切安定，為什麼要回來台灣，「他看到我第二部作品才放心，至少工作比較穩，我覺得終於可以給家人正確的答案，我其實很喜歡這份工作。」

然而他雖然在事業上經歷過低潮，但他仍抱持著樂觀的心態，甚至從沒懷疑過自己的選擇，「我覺得低潮只是個過程，還是會提醒自己要保持樂觀，真的不要想那麼多，反而是到後面有進度之後，就覺得好險。對我來講，如果滴了一滴淚我就承認輸了，我還是要保持樂觀的心態，相信總有一天會爬起來。」

▲▼胡宇威專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威面對挫折都樂觀面對。（圖／記者湯興漢攝）

這些年胡宇威參加許多實境節目，不像演員拍戲有劇本，也不會有時間可以跟同劇演員培養默契，節目把真實的自己攤在鏡頭下，被問到是否會不習慣？他則說：「雖然有些人第一次見會會陌生，但感覺更有趣。有時候還蠻赤裸，但可以給觀眾看你個人的特色，雖然看了一定會有意見，但要看開一點，沒辦法滿足全世界，所以心放寬一點，如果有一些蠻有道理的意見，那這一面可以探討一下自己。」

▲▼胡宇威專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲胡宇威這些年挑戰各種實境節目，希望下半年都可以回歸戲劇。（圖／記者湯興漢攝）

個性外性的他，通常遇到第一次見面的藝人，都會想辦法找到共同話題，不過偶爾也會碰壁，他笑說：「有遇過丟幾個問題，得到的答案是一個字，就好像沒辦法聊，就自己Fade out，其實都聊得蠻來，如果興趣太遠的時候，我會想多理解對方的興趣。」

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