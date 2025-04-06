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孫燕姿相隔11年回來了！　開唱突「激動噴淚」吐焦慮心聲

記者翁子涵／台北報導

天后孫燕姿暌違11年帶著歷時5年精雕細琢的「就在日落以後」巡演，在昨（5日）於家鄉新加坡展開演出，一連4場完售，吸引2萬8千名樂迷齊聚朝聖，《極美》前奏一響，舞台瞬間化作夢麥田，煙火齊放，孫燕姿飆唱《我要的幸福》讓全場震撼與凝聚，她霸氣宣告：「今天我們不要hold back，就唱到底！」

▲▼孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿暌違11年強勢回歸。（圖／Make Music提供）

音樂總監由多年合作的戰友 Kenn C坐鎮，孫燕姿更親自參與音樂、舞台、燈光等所有環節，舞台設計概念上圍繞著活著與生命的矛盾，以「極美、未知、夢境、生活、人物」五大環節，打造一場全感官音樂展演，71公尺寬、14.5公尺高的LED銀河牆、19公尺長延伸舞台，刷新新加坡室內演唱會紀錄。煙火、星環、浮雲與花田輪番上陣，聲光效果層層堆疊，視覺震撼值直接拉滿，演唱會近三小時，每一首都是青春的撞擊，與現場觀眾共振情感。

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現場孫燕姿更以AI之姿驚喜現身，穿梭她的過去、現在和未來，由Netflix熱劇「影后」中飾演「流氓」的詹懷雲串起整場時空旅程，穿越13張專輯，見證「AI孫燕姿」跨時空降臨，壓軸曲《逆光》帶出全場主題，當《天黑黑》響起，場館化作一片星塵，照亮每個努力活過的靈魂。

▲▼孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會。（圖／Make Music提供）

▲孫燕姿巡演首站從家鄉新加坡首站啓航。（圖／Make Music提供）

孫燕姿感性表示：「我覺得不管我們選擇什麼，最光鮮的，還是最平常的，大家都在尋找更好的自己。我也曾焦慮、懷疑、遲疑，但這一切都是真實的...我們就能守住內心的平靜。謝謝你，也謝謝自己。」她的眼中更是泛起淚光，最後安可以「日落」的影像緩緩落下，象徵著延續，今（6日）將迎來第二場，下週兩場演出後，巡演將繼續前往更多城市，至於台灣場？公司則表示：「台灣場次已在積極規劃中，有好消息一定會告訴大家！」

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