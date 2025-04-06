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愛雅放閃老公「夫妻珍貴禮物曝」！　家中迎新成員遭虧：慈母多敗兒

記者孟育民／台北報導

「真正的愛，是扶級而上。」這句話是愛雅與老公小萬的愛情寫照，同時也是他們的品牌「愛雅辣呦」的創立初衷。他們這對攜手創業的夫妻，將彼此相知相惜的故事，譜成了一首動人情歌《關於我們》。這首歌在他們婚禮首度公開演唱，同時已於愛雅生日當天正式上架，不僅記錄了他們「命中注定再重逢」的緣分，同時也成為送給彼此，且是送給所有相信愛情的人的最美禮物。

▲▼ 愛雅與老公（小萬）推出愛之歌《關於我們》。（圖／有魚娛樂提供）

▲愛雅與老公（小萬）推出愛之歌《關於我們》。（圖／有魚娛樂提供）

愛雅與婆婆聊天才得知，老公小萬從小就熱愛音樂，很愛唱歌，只要讓小萬唱歌跟彈奏樂器，他都會特別開心的。所以，在籌備婚禮時，愛雅靈光一閃，決定錄製一首歌來紀念這段難得的緣分。所以他們夫妻倆總說：「品牌及單曲的背後有兩位媽媽推手，沒有媽媽們不會有品牌，也不會有《關於我們》這首單曲。他們是用愛創造專屬兩人的回憶。」愛雅說，本來打算讓小萬獨唱，但老公卻堅持說：「這首歌要一起唱，才有意義。」

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夫妻兩人聊起錄音過程，笑料百出！愛雅原以為熱愛音樂的小萬會得心應手，沒想到他一進錄音室就害羞得不行，還被製作人笑說：「小萬唱歌好有年代感！有點復古唱腔而且還帶有滑音，是位老派情歌王。」最後在製作團隊的調整下，才找到最適合的唱法，完美詮釋這首歌的情感。

▲▼ 愛雅與老公（小萬）推出愛之歌《關於我們》。（圖／有魚娛樂提供）

▲夫妻倆一同進錄音室錄音。（圖／有魚娛樂提供）

宴客後，大家最關心的問題「生子計畫。」對此，愛雅笑說：「就順其自然吧！不過現在家裡已經有了新的家庭成員，剛領養的狗狗『漂亮』，所以我現在是『漂亮』的媽媽。『漂亮』的到來，把我們每天生活攪得天翻地覆，但把我們每天生活攪得天翻地覆，但也帶來很多歡笑。雖然老公都說，這樣寵她，真的是慈母多敗兒，如果之後真的有自己的小孩，一定會被妳寵壞！」但實際上，老公才是十足的「女兒奴」，每天對「漂亮」娃娃音不斷，早已被這位新成員徹底融化。

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