看《苦盡柑來》哭到精神渙散！　成始璄宣布暫停14年傳統演唱會

記者張筱涵／綜合報導

南韓實力派抒情歌手成始璄6日透過個人社群宣布，自2012年起持續舉辦14年的個人演唱會《成始璄的祝歌》將於2025年暫時休息一年。消息一出，讓不少歌迷感到不捨，但也紛紛表示理解與支持，留言鼓勵他好好休息再回歸。

▲成始璄是南韓著名的實力派歌手。（圖／翻攝自Instagram／mayersung）



成始璄表示，這場每年舉辦、與歌迷們緊密連結的代表性演出，對他來說是一場「做起來讓人無比幸福的演唱會」，做出暫停的決定並不容易，但去年演出過多，加上他覺得自己需要一段充電時間，因此決定暫時停辦一年。

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成始璄也強調：「不是要引退，也不是要離開，請大家放心。」雖然沒有舉辦《祝歌》演唱會，但他也透露自己並未真正休息，目前正投入創作，準備新音樂，希望年底能以演唱會形式再與粉絲見面。

▲成始璄連續14年開《成始璄的祝歌》演唱會。（圖／翻攝自Instagram／mayersung）



【成始璄聲明全文翻譯】

已經是4月了呢，下著雨的植樹節週末，你們過得還好嗎？

因為《苦盡柑來遇見你》看得太投入，哭到精神渙散，文字、演技、導演都太太太精彩了，主演、配角、美術設計所有一切都讓人心懷感激地觀賞完畢。

坐在鋼琴前隨意彈奏著，決定發篇文章。

曾在演唱會上與觀眾提到過，從2012年開始的《成始璄的祝歌》，到了第14年，今年打算先暫停一年。

這是一場受到極大喜愛、每次舉辦都讓我熱淚盈眶、充滿幸福感的演出，因此決定暫停也對我來說是非常需要勇氣的事。

去年演出場次很多，總覺得自己該有些時間來充電。

雖然說是暫停，其實我並沒有真正休息，而是盡量不浪費時間，調整好自己，回頭檢視過去，挑戰以前未曾嘗試的事情，也在準備好音樂。如果能順利租到場地，希望年底能舉辦演唱會。

並不是要離開或退休了，大家別擔心，請用寬大的心理解我這個困難的決定並支持我。和「紫色」（粉絲名）們，我們在粉絲見面會上一起唱歌聊天吧！

#2025成始璄祝歌 #暫停一年 #已經開始感到不捨