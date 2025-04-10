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小孟老師／4月10日星座運勢　牡羊財運旺「天蠍閃婚」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：與人互動和諧

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感情：珍惜短暫浪漫

財運：財運再創高峰

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：天秤

雙子座

工作：工作集中精神

感情：浪漫激情之夜

財運：交給理專規劃

幸運色：白色

貴人：天蠍

小人：牡羊

天秤座

工作：工作壓力減少

感情：感情發展迅速

財運：美好財運回流

幸運色：黃色

貴人：水瓶

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：精力旺盛積極

感情：溫馨珍惜伴侶

財運：鼓起勇氣投資

幸運色：藕紫色

貴人：牡羊

小人：魔羯

金牛座

工作：廠商溝通良好

感情：愛人熱情擁抱

財運：保持低調富有

幸運色：白色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

處女座

工作：事業有聲有色

感情：愛情滋養心靈

財運：保持客觀態度

幸運色：土耳其藍

貴人：雙子

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作態度認真

感情：有利勇敢示愛

財運：認真研究財經

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：射手

天蠍座

工作：同事相處輕鬆

感情：閃電結婚可能

財運：捐善款做公益

幸運色：綠色

貴人：獅子

小人：牡羊

雙魚座

工作：工作踏實穩定

感情：外出結識異性

財運：開始大幅賺錢

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：事業版圖擴增

感情：收到異性禮物

財運：財源滾滾而來

幸運色：青色

貴人：天秤

小人：處女

獅子座

工作：趕小人遇貴人

感情：體貼討好伴侶

財運：好的財運開始

幸運色：橙色

貴人：天蠍

小人：水瓶

射手座

工作：工作有目標感

感情：重視精神生活

財運：努力研究股票

幸運色：紫色

貴人：射手

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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