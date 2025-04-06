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修杰楷婚後首度離台3個月！咘咘、BO妞「不運動」他花1hr黑臉講解

記者黃庠棻／台北報導

TVBS自4月6日起將播出新劇《小娘惹之翡翠山》，本劇由新加坡Mediacorp製作，藉由一個富貴望族的起落，帶領觀眾一窺娘惹文化。本劇演員陣容龐大，光主角群就高達20多位，修杰楷是唯一台灣演員，他在劇中首2集就要面對喪子、女兒失語被拐等打擊，有吃重的情緒演出。

▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

為了拍攝《小娘惹之翡翠山》，修杰楷婚後首次離家數月工作，靠每日視訊緩解想家情緒，他透露面對女兒教養，自己扮黑臉，有次為了讓女兒運動，花了1小時講解「多巴胺」的重要性。

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▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

《小娘惹之翡翠山》描繪上世紀五十年代，透過3名女性的境遇，見證新加坡翡翠山的望族「張家」的興衰，其中張家的孫女「安雅」幼年被拐，不幸淪落妓院；流落街頭的小乞丐「心娘」被張家收養，成為獨當一面的新時代女性。

千金小姐「安娜」從小被視為災星，因此被送往外婆家撫養，返家後性情大變，把整個家搞得雞犬不寧。劇中的服裝、道具與食物，無一不詳細呈現道地「娘惹文化」，特別的是張家大宅選在當地古蹟實拍，劇組光是修復、重置電路、傢俱等，就砸數百萬元打造氣派氛圍。

▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

修杰楷劇中飾演張家次子「張金河」，性格冷靜、謙卑，通曉中西文化，因而繼承龐大家業，但在家庭事業鼎盛之際，卻遭遇兒子意外被槍殺，以及女兒被拐的雙重打擊。現實生活中他和妻子賈靜雯育有2個女兒，演出親子橋段格外有帶入感。

此次演出是他升格當爸爸以來第一次長時間離家，他說「從她們出生，我就很少離開她們超過2個禮拜，我很常下廚、陪寫功課，她們也很習慣我在旁邊。」這回剛好女兒暑假都到夏令營，賈靜雯也在家中，才能赴新加坡長時間工作。

▲▼賈靜雯發文慶祝愛女咘咘8歲生日。（圖／翻攝自IG）

▲修杰楷在家是黑臉擔當。（圖／翻攝自IG）

對於教養問題，修杰楷坦承因為個性問題，自己在家中一定扮演黑臉「教官」，若女兒犯錯或行為不當，必定會用講道理的方式，讓小孩明白，他笑著舉例，前一陣子為了讓不愛運動的女兒能興起運動念頭，他花了1個小時解釋，運動後產生的「多巴胺」對人體有多重要，直呼「我跟她們說，多巴胺是身體產生的快樂元素，運動會自然分泌，讓人心情愉快，就像妳考試100分，也會產生多巴胺」，如此循循善誘，不愧是教官爸爸。

▲賈靜雯過母親節！咘咘、Bo妞手做花束　一看修杰楷「搞笑禮物」傻眼了。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲修杰楷在家是黑臉擔當。（圖／翻攝自IG）

而修杰楷前後花3個多月進行拍攝，最長曾一次待滿30天，會接下這個角色，他表示很早就知道《小娘惹》IP，坦言「它是亞洲一部很具代表性的劇集，拍出新加坡和馬來西亞那個年代的氛圍，我本身也很喜歡這樣的題材，因為可以還原很多早期人們的生活」。

▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

▲修杰楷赴新加坡拍攝《小娘惹之翡翠山》。（圖／TVBS提供）

不僅如此，修杰楷還透露自己非常喜歡故事的發展，所以抱著想要去瞭解當地風土民情的心情接下這部戲，不過實地接觸後，仍頗受衝擊，他說「像是用手吃飯，現場雖然有禮儀老師，但仍蠻難習慣的。」《小娘惹之翡翠山》自4月6日起，每周日晚間10點至12點，於TVBS 42台播出。

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修杰楷, 小娘惹之翡翠山, 賈靜雯

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