T-ara芝妍「童話婚破碎」離婚5個月⋯　突發文：你抽的菸跟我眼淚一樣多

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團T-ara成員芝妍2022年結婚嫁給棒球選手黃載均，但兩人的婚姻只維持2年，2024年11正式離婚，外界都稱兩人是「童話婚姻夢碎」。結束婚姻5個月，芝妍6日突然在IG貼出歌曲〈On That Day（그날에 나는 맘이 편했을까）〉，歌詞寫著「你抽的菸跟我哭著眼淚一樣多」，疑似訴說著心情，巧的是，前夫黃載均同步於5日發出一則詩句「要拒絕誘惑才行」，引起熱議。

▲T-ara芝妍、黃載均於2024年11月離婚。（圖／翻攝自芝妍IG）



芝妍結束2年婚姻後，全心投入事業工作，近日卻突然發出一首歌曲〈On That Day（그날에 나는 맘이 편했을까）〉，宛如是在訴說著心情，歌詞寫著「總是因為同樣的事情吵架而身心俱疲的我們，應該是到了結束的時候了吧，難以再看到不像你的一面」，字句寫著戀人吵架分開的心境，就像歌曲名稱「那天我的心情會好過嗎？」

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▲離婚5個月，T-ara芝妍突發文「你抽的菸跟我眼淚一樣多」。（圖／翻攝自芝妍IG）

歌詞還寫到「你抽的菸跟我的眼淚一樣多，如果你更愛我的話，別跟我說受傷了，不對，應該是從一開始就別交往，那我會幸福嗎？」芝妍所貼出的歌曲引起共鳴，更有網友猜測這是她離婚後首度交代心情。

▲黃載均也同步發文。（圖／翻攝自黃載均IG）



由於前夫黃載均5日也同步發出一則文章，上面寫著「必須要通過試驗、必須要贏過試煉，必須要拒絕誘惑才行」，昔日戀人不約而同發文，掀起一陣討論。