被貼「吳謹言老公」標籤撕不掉　洪堯吐心聲：很多人覺得我不配

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸演員洪堯因人氣宮鬥劇《延禧攻略》與吳謹言結緣，兩人於2024年宣布結婚，近來頻傳已生下女兒。在最新一集《無限超越班》中，洪堯正面回應外界對他「吳謹言老公」標籤的討論，直言不諱「網路上很多人稱我是我太太吳謹言的老公，這是事實。很多人建議我撕掉這個標籤，做回自己，但我不認為有必要」。

▲洪堯沒想特別撕掉「吳謹言老公」標籤。（圖／翻攝自微博）

洪堯進一步表示，「因為我的太太非常優秀，受到關注是正常的」，接著他坦言也希望透過努力證明自己是一名有實力的演員。他的發言引發了網友熱議，部分人支持他的坦率態度，也有人質疑他是否過度依賴此「標籤」來維持曝光度、炒話題。由於同一天還發生了他被誤會私約已有男友的女星李沐宸事件，名字幾乎占了整天熱搜榜，難免引來質疑。

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▲洪堯與吳謹言的婚姻被不少人看衰。（圖／翻攝自微博）

洪堯還提到，官宣結婚後遭到網暴，確實對接演新作帶來影響，表示：「我太太很優秀，有許多關注度，很多人會覺得我不夠格配得上她。但我現在的心態是專注於做好自己，努力提升演技。」一番言論引發兩極評價。一些網友支持他坦率承認標籤，並表示理解他的處境，但也有不少人酸他又在靠老婆炒作。

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