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《超人》5分鐘搶先看！「超狗」氪普托萌翻　演員驚艷：見證電影魔法

記者蕭采薇／台北報導

暑假倍受期待的超級英雄電影《超人》，最新釋出電影開始的5分鐘精彩片段。由男星大衛科倫斯韋首度飾演的超人，在電影開場就宛如彗星般墜落在雪地，渾身是傷的他吹了一聲口哨，超萌的「超狗」氪普托立刻趕到身旁，拎著超人回到堡壘，成為他的救星。

▲超級英雄電影《超人》，釋出電影開始的5分鐘精彩片段。（圖／華納兄弟提供）

▲超級英雄電影《超人》，釋出電影開始的5分鐘精彩片段。（圖／華納兄弟提供）

最新片段揭開這次新超人的形象，以及從雪地冒出來的堡壘帶來滿滿視覺震撼，也讓觀眾看到超人與超狗的可愛互動橋段，根本就像狗狗與主人的親密關係，絕對讓許多愛狗人士心有戚戚焉，讓外媒驚呼「狗狗太可愛了，真的超搶戲」、「等不及夏天趕快到來！」，再加上導演詹姆斯岡恩的作品一向有的招牌幽默元素，為超人這個經典IP注入全新活力，將DC宇宙揭開全新一頁。

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全新的《超人》電影除了找來身材高壯、五官俊俏的年輕男星大衛科倫斯韋來飾演新一代超人，戲份同樣吃重的女主角露薏絲蓮恩，則找來曾以《漫才梅索太太》奪下艾美獎的瑞秋布羅斯納安飾演，她特別透露自己為戲接受飛行訓練，還跟多位記者朋友交流，以便更加了解這個角色。

此外，本片也找來《X戰警》男星尼可拉斯霍特飾演雷克斯路瑟，他分享有次在片場看到大衛科倫斯韋的表演，彷彿就是超人這個角色活過來一樣，讓他驚嘆「我感覺我正親眼目睹電影的魔法！」更對這位新科超人演員留下深刻的印象。

▲超級英雄電影《超人》，釋出電影開始的5分鐘精彩片段。（圖／華納兄弟提供）

▲年輕男星大衛科倫斯韋，飾演新一代超人。（圖／華納兄弟提供）

《超人》5分鐘片段一釋出就在全球造成轟動，導演詹姆斯岡恩趕緊補充：「雖然電影還在後製過程中，但我早已迫不及待想跟全世界分享這部片！」他透露很早就獲邀執導《超人》，但他一直在想要如何為這個經典IP帶來全新氣象，直到他領養了寵物狗Ozu，雖然狗狗會把家裡弄得一團亂，但也正因為這些互動得以建立深厚情誼，讓他發現也許可以多挖掘超人與氪普托的有趣互動，來為這個故事帶來全新的面貌。

對於帶給他靈感的寵物狗，詹姆斯岡恩既抱著感謝的心情，也打趣說道「要是這隻狗有超能力，我就完蛋了」，可愛發言引起許多狗主人的共鳴，也觀眾更加期待氪普托的大銀幕表現。電影的其他演員包括艾迪蓋瑟吉、安東尼卡瑞根、奈森菲利安、伊莎貝拉莫塞、斯凱勒吉桑多、莎拉桑帕伊奧、瑪麗亞加布里埃拉法里亞、溫德爾皮爾斯、艾倫圖克以及涅娃霍爾。《超人》將於7月9日IMAX同步上映。

 

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