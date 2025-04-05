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直擊／金南佶來台Diss朱智勳：來辦見面會幹嘛？　跨海吵架「他話超多」

記者吳睿慈／台北報導

男神金南佶2023年首度來台舉辦見面會，時長超過3小時，向來愛聊天的他，這次被敲碗邁進5小時，他5日在台接受台灣媒體訪問，笑認很喜歡跟粉絲聊天，「但我這次有被工作人員警告，如果太長的話會出事」，雖被警告，但他下秒回答：「我還是會按照我的方式進行！」而他被封為「演藝圈內話最多的演員」，訪問間不忘反問記者「大家都知道我話很多嗎？」接著現場損好友朱智勳話最多，認輸「我跟他們聚在一起，一句話都講不了，就只有默默做反應」，逗得全場記者捧腹大笑。

▲▼金南佶。（圖／GILSTORYENT提供）

▲金南佶接受台灣媒體聯訪，雖然有被警告見面會要注意時間，但他笑喊「還是會照自己的方式進行」。（圖／GILSTORYENT提供）

金南佶熱愛聊天，就連見面會都是4小時起跳，曾有網友發文虧「我的女兒去參加見面會被綁架了」，他5日接受台灣媒體聯訪，坦言本來就知道此事，「所以我上次才跟朱智勛聊，下次應該要請粉絲吃個飯」，下次若再辦見面會打算計畫中場休息，分成上、下部曲，讓粉絲可以好好休息。

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他與河正宇、朱智勛、Jin曾經虧過彼此「話最多」，被問到這4人究竟誰最嘮叨？金南佶當場認輸，「因為朱智勛跟河正宇是喜歡領導、主導的個性，所以通常就會做個反應『是的』、『好』，他們是不管時間、地點話都很多，但我會知道場合再多話」，講到此處，金南佶開始虧起好友朱智勛，「他的缺點就是他不聽別人說話」，加碼虧「朱智勛的缺點就是太不懂自己了，覺得自己是主角，不聽別人說話的，他都覺得自己是對的」。

▲朱智勛曾在節目上嗆金南佶「哥哥，你話更多」。（圖／翻攝自tvN、金南佶IG）

▲朱智勛曾在節目上嗆金南佶「哥哥，你話更多」。（圖／翻攝自tvN）

▲▼金南佶。（圖／GILSTORYENT提供）

▲金南佶受訪時反擊朱智勛「他才話更多」。（圖／GILSTORYENT提供）

兩人感情好到互損都沒問題，朱智勛5月17日即將來台辦見面會，金南佶反虧：「他來辦見面會幹嘛？」記者幽默回答「他學你的」，他大笑下秒叮嚀記者「不要寫太多朱智勛，這樣他會覺得自己很有人氣」，全場笑出來，被問到不來當朱智勛見面會的嘉賓嗎？他馬上搖頭：「他才不會叫我來！因為他是主角。」

意外的是，朱智勛在社群群組裡反而比較不活躍，金南佶又虧：「因為他會打到手指痛，自己想說的話跟不上手指速度。」是否會傳語音訊息？金南佶再虧：「不會聽的啦！」他解答群組裡最常說話的人其實是電影製片韓在德（한재덕）。

▲▼金南佶「進飯店前沒敲門」崩潰了　得知台灣禁忌嚇歪：可換房間嗎。（圖／翻攝自金南佶IG）

▲金南佶熱愛聊天，並表示媽媽常被吵到耳朵痛。（圖／翻攝自金南佶IG）

金南佶的「嘮叨」成了代表性特徵，忍不住自嘲：「我也是有不想說話的時候，一個人待著的時候，我就不會對自己講話呀，這樣很奇怪，因為有人聽，所以我才說。」他尤其愛與父母聊天，「現在時代在變換，家庭規模變小，我從小時候就跟家人一起生活，常常說話、溝通，我覺得很多層面來說是好的事情，我在家裡是像女兒般的兒子，常陪父母聊天。」只是媽媽有時候會被吵到戳耳朵，突如其來的自爆，現場又是一陣笑聲。

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