咻比嘟嘩小馬認了學壞還吸毒　靠姊姊拿剃刀把自己拉回來

記者葉文正／台北報導

男子團體「咻比嘟嘩」成員小馬，不定期在自己臉書開闢「馬哥要確餒」專區，時常有勸世的想法與大家分享，最近他在節目中提到，「年輕時不會想，學壞又吸毒，是靠姐姐拿剃刀把我頭髮剃掉後，才幡然悔悟。」也因此特別感謝姊姊，只想加倍報答她們。

▲小馬離開過去的種種，活出自己的人生。（圖／翻攝倪子鈞臉書）

小馬提到，「有姊姊的人都知道，雖然姊姊都很鴨霸，但必要的時候，她是你最可靠的後盾，全世界只有她可以欺負你，其他人都不可以。」

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▲小馬提到過去姊姊的照顧。（圖／翻攝倪子鈞臉書）

回憶前塵，小馬坦承：「小時候不學好，給我姊姊添了太多麻煩，像我小時候做了不好的行為，跟人家學壞，吸毒等等，結果大姊把我壓在地上，拿剃刀把我的頭髮剃光，大姊覺得沒有把我管好，她是悲痛、難過、糾結等等，不然她幹嘛打我，把我頭髮剃掉了，還幫我買帽子，姐姐就是刀子嘴豆腐心。」

直到現在，小馬很慶幸跟兩個姊姊關係都很好，「我要跟女友出去約會，真的沒有錢，姐姐還會拿錢給我，不希望我丟臉，當我走不對的路的時候，她們不會寵溺我，她們是勇敢跳出來喝止我，所以我覺得妳小時候怎麼對我，我就加倍還給她們，她們的健康，她們的東西我來處理，有姊的弟弟像個寶。」