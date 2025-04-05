超洗腦神曲〈八方來財〉原唱要來台灣了！　「才26歲」背景曝光

記者蔡琛儀／台北報導

來自廣東的饒舌歌手「攬佬SKAI ISYOURGOD」，近期以單曲〈八方來財〉、〈因果〉爆紅，累積破億點擊，成為2025年最新迷因洗腦神曲之一，強勁節奏與深植人心的「來財！來！」歌詞，讓這首歌在抖音等短影音平台上迅速傳播，強登網易雲音樂熱搜榜冠軍。

▲〈八方來財〉原唱攬佬。（圖／攬佬提供）

現年26歲的攬佬來自廣東惠州，大學時期赴成都學習表演，因順口而取名「攬佬」。在發行首張專輯前，他曾嘗試多種饒舌風格，也一度懷疑自己是否適合成為嘻哈歌手。某天在家玩遊戲時，隨手寫詞並以日常說話方式演唱，意外發現效果極佳，獲得朋友認可後，便陸續推出了兩張專輯。

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攬佬擅長將孟菲斯嘻哈（Memphis rap）與東南沿海民俗文化融合，透過廣東話、閩南語、客家話、普通話等語言交錯創作，將各種語言聲調巧妙融合在創作中，內容淺顯易懂又貼近市井生活，在他的獨特口音下展現強烈個人特色，自成一派的風格，讓網友將他的創作稱作「攬式孟菲斯」。

▲攬佬將來台開唱。（圖／攬佬提供）

他也宣布將在7月27日於Legacy Taipei挾著超高流量首度訪台開唱，將演出超過20首歌曲，並驚喜公布邀請禁藥王Ft. DAFAA 大法、LilHAO 擔任嘉賓，門票已開賣，詳洽遠大售票系統。