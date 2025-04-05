包偉銘偷懶被打槍　想買機票逃回台灣

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中5》繼續由「營業始祖」姚元浩、郭泓志、莎莎領軍，攜手全新夥伴「店長」包偉銘、白安，一起離開台灣前進越南進行學習之旅，包偉銘告訴全體夥伴們說：「我們是先享受，後吃苦。」

▲《嗨！營業中》第五季開播首集收視狂飆 姚元浩（左一）感謝粉絲支持。（圖／好看娛樂）

《嗨！營業中》第五季特地和「喜鴻假期」合作飛往越南見習，姚元浩直球發問包店長：「店長，帶我們好好走走、好好買東西好不好？」包偉銘立即點頭答應：「有有有！好好好！」帶著大夥搭上當地的嘟嘟車暢遊市區。

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▲包偉銘吃不了苦想回家。（圖／好看娛樂）

姚元浩發問：「店長，今天是學習之旅是不是？」包偉銘：「就跟著我走吧！」來到一間餐廳看著當地主廚示範做越南料理，莎莎看到複雜了做菜流程對著郭泓志表示：「記性沒那麼好吧！你的手機呢？」郭泓志老神在在的回應：「我們有店長。」包偉銘大嘆兩口氣後，就非常盡責拿起手機錄影紀錄，喃喃自語的複誦製作越式春捲的流程，「先捲一半，蝦仁再鋪上去。」

還未正式營業前姚元浩就好心提點包偉銘：「店長，你要不要現在有空的時候也要來幫忙一下。」才過一會兒剛，莎莎又詢問：「店長，你會殺鳳梨嗎？」而店長不僅要包內場也要包辦外場，連續上上下下樓梯忙著送餐，還要負責照顧客人，讓包偉銘終於忍不住哀嚎：「我發現做菜不累，上下樓梯好累喔！」真的是包山包海包偉銘！

包偉銘面對震撼教育，被工作壓到無法喘息，直接求饒：「我可不可以到陽台去沉思一下？」秒被眾人直接回絕「不可以！」包偉銘又說：「明天早班飛機算是很好訂！」展現想要逃跑的決心。