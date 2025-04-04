愛紗上節目爆哭！　認了在張秀卿面前無法控制自己

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》挑戰「中日翻唱經典金曲」，邀請日籍歌手愛紗以及正在宣傳新專輯《阿桃》的台語天后張秀卿。對於來自沖繩一樣身高的來賓，白冰冰特有感覺的說愛紗很像年輕自己，臉小身材嬌小拍照又好看，沒想到陽帆突然撿到槍說：「一個臉大另一個臉小吧」，白冰冰馬上回嘴我年輕照片你沒看過嗎！一來一往逗得大家笑呵呵。

▲愛紗(右二)忍不住哭了。（圖／民視提供）

愛紗出場演唱〈永遠在身邊/そばにいるね〉中日語轉換展現唱功，這次特地挑了〈我只在乎妳〉以及日本原曲，還慎重邀請了大姐大白冰冰一起合唱，讓全場驚呼動用到冰姐合唱實在太難得。動人的旋律與歌詞，愛紗與白冰冰居然邊唱邊哭，更讓在一旁的台語天后張秀卿聽到哭。

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▲愛紗來台發展多年。（圖／民視提供）

白冰冰說能體會愛紗在異鄉發展的不容易，張秀卿點頭如搗蒜說當年17歲也跟王瑞霞去日本才一個月，兩個人也是天天哭。白冰冰提到愛紗現在成績很好也闖出一片天，成為歌壇小天后，但一個人來台灣發展，那種孤單與忍耐都是不容易的，白冰冰想當年她在日本發展1年就哭了快1年，異鄉打拼真的很不容易。

▲愛紗與張秀卿都有相似遭遇。（圖／民視提供）

而最近超高人氣的「超級孩子王」成為黃金單元，不管是孩子勝負的哭跟笑，都會讓網友發出排山倒海的留言，這次小星星周柏霖與肉圓仔周祐均要力拼新的挑戰者黃子瀛＋林映甄兩位可愛的小女生，令人期待的表演要讓觀眾看得過癮。