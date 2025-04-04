台AV女優爆「拍完國片順利出道」　胎尼親吐陷低潮心聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）上個月月底開心報喜，表示自己已正式在日本二度出道，並在文末附上番號，邀請大家多多捧場支持。平時會在社群記錄生活的她，今（4）日發文分享去年拍電影的過程，同時也透露，當時拍完後不久便順利出道，讓她感到相當開心。

▲胎尼上個月底在日本二次出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）

胎尼在去年參與公視電影「拍射吧！廷方」的拍攝，為此她表示，當時她還出道失敗的低潮，但這部電影的完成似乎為她帶來好運，因為拍完後不久就順利出道。對於有機會拍電影，胎尼感到非常開心，因為不僅有機會和她欣賞的女星王彩樺同台，而且整個劇組對她非常友善。最後，她也不忘在文末邀請大家去欣賞這部作品，「請大家務必去觀賞這部電影唷！」

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▲胎尼去年參與電影拍攝。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）



事實上，胎尼去年2月才以藝名「田井虹」進軍日本AV界，不過事後和合作片商發生糾紛，讓她赴日發展受阻，時隔一年時間，她在今年2月28日宣布在日本二度出道，並開心表示「想不到連續兩年都在228官宣出道，真的不是我決定日期的。」如今發文分享拍電影的經歷，喜獲一票粉絲按讚留言，「想看」、「什麼時候上映？」