Andy曬自拍「預告新企劃準備中」　6字鬆口未來動向

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧日前撕破臉，男方指控10年新血全沒了，甚至被前任媽媽提告。平時會在社群記錄生活的他，今（4）日透過IG限動曬出自拍近照，同時也透露自己目前正在準備新企劃，希望大家可以期待一下。

▲Andy。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

透過Andy曬出的照片可見到，他身穿一件米白色毛衣，對鏡頭露出自然微笑，看起來非常放鬆。他在文中寫道「新企劃準備中」，並附上選項「期待」以及「坐等收看」等6字內容，邀請粉絲們投票，讓他知道大家對新企劃將推出的看法。貼文及照片曝光後，立即掀起網友討論，紛紛投票表達各自對新企劃的期待心情。

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▲Andy透露新企畫準備中。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

事實上，Andy日前才在影片中透露決定離開住了10年的小套房，不過昨3日卻被爆出其實早在去年就搬家，目前住在位於信義區的上億豪宅，甚至被目擊多次進出社區健身房，還有人看見他下樓拿外送，似乎和先前他所稱月領5萬5薪水的狀況不同。對此，Andy經紀人事後做出回應駁斥謠言，「該處為朋友的住所，並非Andy老師的居所，並且Andy老師確實在今年3月27日才與房東退租小套房。」