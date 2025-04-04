織織爆「被前任指鼻子逼反省」　親認證巨蟹座出軌愛合理化

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織和賴賴在2023年宣布分手，結束16年感情，平時會在社群記錄生活的她，私下不吝嗇會透過Threads回覆網友談5星座出軌還愛合理化自己行為的文章，最新的一則留言曝光後，再度掀起網友討論。

▲賴賴、織織2023年分手。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

有網友發文談論星座與出軌行為的關連性，並列出5個他認為會找理由，來合理化自己出軌行為的星座，其中包括巨蟹座、牡羊座、金牛座、射手座以及獅子座。貼文曝光後，意外釣出織織回應表示認同，尤其是對第一名是巨蟹座的看法，「很準，被拉雞（垃圾）指著鼻子，叫我反省為什麼他會出軌。」讓不少網友看到後，紛紛在底下留言「有夠垃圾」、「什麼妖魔鬼怪」、「垃圾渣男去吃屎」、「我以為他是獅子座。」

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▲▼織織回覆網友留言掀起討論。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，織織先前曾回覆過一篇名為「朋友做什麼事是底線，你會選擇永遠斷交」的貼文，當時她回應：「跟我男友打砲還裝傻。」後來更在網紅艾瑞絲的貼文底下留言透露，她聽過最假的話是「我只愛你一個」，甚至自爆自己交往16年之後人財兩失，表示舊愛整天像在演瓊瑤，讓她都懷疑是否有攝影機在頭上，如今又透過Threads回覆網友留言，再度掀起討論。