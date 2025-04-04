ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

織織爆「被前任指鼻子逼反省」　親認證巨蟹座出軌愛合理化

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織和賴賴在2023年宣布分手，結束16年感情，平時會在社群記錄生活的她，私下不吝嗇會透過Threads回覆網友談5星座出軌還愛合理化自己行為的文章，最新的一則留言曝光後，再度掀起網友討論。

▲▼織織。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

▲賴賴、織織2023年分手。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

有網友發文談論星座與出軌行為的關連性，並列出5個他認為會找理由，來合理化自己出軌行為的星座，其中包括巨蟹座、牡羊座、金牛座、射手座以及獅子座。貼文曝光後，意外釣出織織回應表示認同，尤其是對第一名是巨蟹座的看法，「很準，被拉雞（垃圾）指著鼻子，叫我反省為什麼他會出軌。」讓不少網友看到後，紛紛在底下留言「有夠垃圾」、「什麼妖魔鬼怪」、「垃圾渣男去吃屎」、「我以為他是獅子座。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲▼織織回覆網友留言掀起討論。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲▼織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，織織先前曾回覆過一篇名為「朋友做什麼事是底線，你會選擇永遠斷交」的貼文，當時她回應：「跟我男友打砲還裝傻。」後來更在網紅艾瑞絲的貼文底下留言透露，她聽過最假的話是「我只愛你一個」，甚至自爆自己交往16年之後人財兩失，表示舊愛整天像在演瓊瑤，讓她都懷疑是否有攝影機在頭上，如今又透過Threads回覆網友留言，再度掀起討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

推薦閱讀

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

徐亨患水腦症昏倒「需緊急動刀」！　無奈吐變胖原因：右耳幾乎聽不見

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

GD遭造謠不忍了！　出道18年「罕強硬喊告」：沒有協商空間

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／葉欣眉坦承直腸罹類癌　病榻照曝光發炎住五天四夜

徐亨患腦瘤扛2億債「認了離婚」！簽切結書淨身出戶：所有債務我負責

中孝介涉澡堂性侵卻稱：不記得了！私人帳號被挖…大量裸照性影像

小象愛出門「美國被求婚了」！　全球唯一發光戒指…男友手作1個月

Andy遭爆「早搬離6千元小套房」住信義區豪宅！　經紀人發聲曝真相

小S走不出傷痛！傳廠商砸重金邀復出遭拒　「為大S努力振作」原因網心碎

虧銀赫遭罵爆！神童認失言：我過時了，請原諒我⋯　7分道歉影片粉絲全看哭

NewJeans內亂了！有人反對解約　Haerin、Hyein父母「鬧上家庭法院」

快訊／洪小鈴生了！　小公主「張小妹」迎出生後第一個兒童節

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

織織, 漫畫家, 分手, 賴賴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 織織爆「被前任指鼻子逼反省」　親認證巨蟹座出軌愛合理化
  2. 《浪姐6》女星暴瘦10公斤！　「3年前圓潤模樣」對比曝光衝熱搜
  3. 天王太暖！木村拓哉點名致謝台灣保鑣　「一人送一個香奈兒」幕後曝光
  4. 搖滾天團「槍與玫瑰」5月第三度來台！　Axl Rose相隔7年絕佳狀態回歸
  5. 直擊／張學友來了！　「飯店門口變握手會」粉絲集體1舉動護歌神
  6. 愛莉莎莎出國被當恐怖分子　「稱來自Taiwan」店員嚇到發抖
  7. 陳德容《浪姐6》遭嫌態度差！重組隊沒人選她超尷尬…下秒逆轉了
  8. 李昇基告黑心HOOK勝訴！　「18年沒拿到音源分潤」獲賠5.87億
  9. 《浪姐6》陳德容「最新分組0人亮燈」！　選了隊長遭拒絕…觀眾熱議
  10. 田亞霍「辦告別式」現場曝光！　1畫面超荒唐…全場看傻眼

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366